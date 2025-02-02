Александр Дюков: «Футбол – спорт номер один в России, им интересуется 72% населения. Планируем довести до 8 млн человек число занимающихся футболом к 2030 году»

Александр Дюков назвал футбол спортом номер один в России.

«Представлю результаты работы РФС с 2021 по 2025 год и планы на следующий цикл.

Программа развития была утверждена в министерстве спорта. Футбол вносит большой вклад в достижение целей госполитики в спорте. К 2030 году нужно обеспечить 70% удовлетворенности гражданами условиями занятий спортом. Мы планируем довести количество занимающихся до восьми миллионов. Позитивные эффекты от развития футбола распространяются и на другие составляющие жизни. Задача РФС – создание условий для развития футбола: спортивный резерв, массовый, любительский и профессиональный футбол.

В следующие четыре года продолжим развивать наши проекты – «Футбол в школу», «Наша смена». Нужно достичь 13000 действующих тренерских лицензий УЕФА и РФС к 2028 году. Нужно вовлечь 1,5 млн женщин в футбол к 2028 году.

Футбол – спорт номер один в России. Им интересуется 72% населения страны, это сравнимо с передовыми мировыми футбольными державами. Нами проведены новые футбольные мероприятиям. Например, матч Кубка России в плавучем доке в Белокаменке. Серии массовых мероприятий в честь Дня футбола. Планируем включать его в календарь профессиональных праздников», – сказал президент РФС.