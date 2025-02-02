«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Кристал Пэлас» – 0:2! Матета сделал дубль, Лисандро унесли на носилках

«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) в 24-м туре АПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жан-Филипп Матета открыл счет на 64-й минуте. Лисандро Мартинес получил травму в конце второго тайма, его унесли с поля на носилках, вместо него появился Маттейс де Лигт. На 89-й Матета стал автором дубля.

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