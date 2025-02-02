«Спартак» и Николсон расторгли контракт

Шамар Николсон покинул «Спартак».

Клуб объявил о расторжении контракта с форвардом по соглашению сторон.

Ранее появилась информация , что Николсон продолжит карьеру в «Тихуане» – мексиканский клуб выплатит футболисту 1,6 млн евро в качестве компенсации за оставшийся срок соглашения со «Спартаком ».

Шамар Николсон перешел в «Спартак» в 2021 году, его контракт был рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне ямаец провел 9 матчей в Мир РПЛ , забив 3 гола. Со статистикой 27-летнего нападающего можно ознакомиться здесь .