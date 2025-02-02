«Спартак» и Николсон расторгли контракт
Шамар Николсон покинул «Спартак».
Клуб объявил о расторжении контракта с форвардом по соглашению сторон.
Ранее появилась информация, что Николсон продолжит карьеру в «Тихуане» – мексиканский клуб выплатит футболисту 1,6 млн евро в качестве компенсации за оставшийся срок соглашения со «Спартаком».
Шамар Николсон перешел в «Спартак» в 2021 году, его контракт был рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне ямаец провел 9 матчей в Мир РПЛ, забив 3 гола. Со статистикой 27-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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