Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,5 млн евро
Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак».
Оба клуба официально объявили о трансфере вратаря. Контракт – до 2027 года.
«Мы благодарим нашего воспитанника за время, проведенное в армейском клубе, и желаем удачи в карьере!» – сообщили в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит 1,5 миллиона евро за 28-летнего голкипера.
Со статистикой Помазуна можно ознакомиться здесь.
ЦСКА отпустил Помазуна в «Спартак». А ведь отстраняли его даже за рассуждения о таком трансфере
Опубликовано: Sports
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