Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,5 млн евро

Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак».

Оба клуба официально объявили о трансфере вратаря. Контракт – до 2027 года.

«Мы благодарим нашего воспитанника за время, проведенное в армейском клубе, и желаем удачи в карьере!» – сообщили в ЦСКА .

Ранее сообщалось , что «Спартак » выплатит 1,5 миллиона евро за 28-летнего голкипера.

Со статистикой Помазуна можно ознакомиться здесь .

ЦСКА отпустил Помазуна в «Спартак». А ведь отстраняли его даже за рассуждения о таком трансфере