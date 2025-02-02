Илич перешел в «Спартак» за 20 млн с учетом бонусов (Джанлука Ди Марцио)

Иван Илич перешел в «Спартак».

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сделка по переходу 23-летнего хавбека «Торино » в «Спартак » закрыта. Сумма сделки составит около 20 млн евро, включая бонусы.

В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь .