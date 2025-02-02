«Зенит» заплатит «Браге» 15+5 млн евро за Саласара. Португальцы ждут банковских гарантий (O Jogo)

Родриго Саласар дожидается подтверждения перехода в «Зенит».

Как сообщает O Jogo, полузащитник все еще находится в Браге, ожидая разрешения отправиться в Россию. Португальский клуб дожидается получения банковских гарантий трансфера.

Стороны договорились о фиксированной цене в 15 млн евро и бонусах в размере 5 млн, достижимых при определенных условиях. Один из пунктов предполагает выплату 500 тысяч евро за каждые десять матчей, сыгранных уругвайцем за «Зенит», но не более 2,5 миллиона евро. Еще 2,5 млн могут быть выплачены в случае чемпионства «Зенита ».

В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .