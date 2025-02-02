Семененко к финалу Гран-при России вернул короткую программу прошлого сезона
Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко вернул короткую программу прошлого сезона Le Clown в постановке хореографа Никиты Михайлова.
В нынешнем сезоне спортсмен выступал с короткой на тему из фильма «Дюна».
«Впереди важный сезон, и на будущее будет интересно посмотреть, в каком из стилей Женя выглядит более ярко – в стиле как в «Дюне» или в более свободном стиле», – сообщил тренер Алексей Мишин.
С 14 по 16 февраля Семененко примет участия в финале Гран-при России в Красноярске. В текущем сезоне он завоевывал бронзу на чемпионате страны.
В Федерации фигурного катания России (ФФККР) заявляли, что финал Гран-при станет важным этапом отбора к олимпийской квалификации, на которую Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян в нейтральном статусе.
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