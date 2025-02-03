Журналист Fox News считает, что Овечкин мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам»
Американский журналист предположил, что Александр Овечкин мог бы стать президентом России.
«Я смотрю на [политический] ландшафт России с пониманием, что Путин отойдет в сторону в какой-то момент. И что тогда? Кто мог бы заполнить такой невероятный вакуум?
Как человек, достаточно глубоко разбирающийся в политике, все, что я могу сказать: Александр Овечкин отвечает довольно многим параметрам. Никогда не говори «никогда», – написал журналист Fox News Дуглас МакКиннон о форварде «Вашингтона».
Опубликовано: Илья Учватов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем