Журналист Fox News считает, что Овечкин мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам»

Американский журналист предположил, что Александр Овечкин мог бы стать президентом России.

«Я смотрю на [политический] ландшафт России с пониманием, что Путин отойдет в сторону в какой-то момент. И что тогда? Кто мог бы заполнить такой невероятный вакуум?

Как человек, достаточно глубоко разбирающийся в политике, все, что я могу сказать: Александр Овечкин отвечает довольно многим параметрам. Никогда не говори «никогда», – написал журналист Fox News Дуглас МакКиннон о форварде «Вашингтона ».