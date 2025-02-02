Чемпионат мира по гандболу. Дания обыграла Хорватию в финале, Франция с перевесом в один мяч победила Португалию и взяла бронзу
Самым результативным игроком встречи стал Матиас Гидсель (10 мячей). Для датчан это уже четвертая подряд победа на мировых первенствах.
Турнир проходил с 14 января по 2 февраля. Бронзу завоевала Франция, которая победила Португалию с преимуществом в один мяч.
Чемпионат мира по гандболу-2025
Мужчины
Берум, Норвегия
Финал
Хорватия – Дания – 26:32 (12:16)
Голы Хорватии: Мартинович (6), Шоштарич (5), Кларица (4), Елинич (3), Карачич, Шипич, Главаш (по 2), Дувняк, Лучин (1).
Голы Дании: Гидсель (10), Якобсен (5), Мадсен (4), Пютлик, Хансен (по 3), Йоргенсен, Киркелекке (по 2), Саугструп, Шмидт, Ландин (по 1).
Матч за 3-е место
Франция – Португалия – 35:34 (19:17)
Голы Франции: Минне (10), Нахи (6), Фабрегас, Бос, Мем (по 4), Пранди (3), Брие, Ричардсон (по 2).
Голы Португалии: Кошта (8), Итурриса (7), Мота (5), Соуза, Портела, Арейя (по 3), Сальвадор (2), Магальяйнш, Фернандеш, Фраде (по 1).
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