Чемпионат мира по гандболу. Дания обыграла Хорватию в финале, Франция с перевесом в один мяч победила Португалию и взяла бронзу

Дания выиграла мужской чемпионат мира по гандболу, обыграв Хорватию в финале.

Самым результативным игроком встречи стал Матиас Гидсель (10 мячей). Для датчан это уже четвертая подряд победа на мировых первенствах.

Турнир проходил с 14 января по 2 февраля. Бронзу завоевала Франция, которая победила Португалию с преимуществом в один мяч.

Чемпионат мира по гандболу-2025

Мужчины

Берум, Норвегия

Финал

Хорватия – Дания – 26:32 (12:16)

Голы Хорватии: Мартинович (6), Шоштарич (5), Кларица (4), Елинич (3), Карачич, Шипич, Главаш (по 2), Дувняк, Лучин (1).

Голы Дании: Гидсель (10), Якобсен (5), Мадсен (4), Пютлик, Хансен (по 3), Йоргенсен, Киркелекке (по 2), Саугструп, Шмидт, Ландин (по 1).

Матч за 3-е место

Франция – Португалия – 35:34 (19:17)

Голы Франции: Минне (10), Нахи (6), Фабрегас, Бос, Мем (по 4), Пранди (3), Брие, Ричардсон (по 2).

Голы Португалии: Кошта (8), Итурриса (7), Мота (5), Соуза, Портела, Арейя (по 3), Сальвадор (2), Магальяйнш, Фернандеш, Фраде (по 1).