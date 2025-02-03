Мичков без очков в 6-м матче подряд: 0 бросков в створ, 1 блок за 16:49 с «Колорадо»
Матвей Мичков не набрал очков в 6-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Колорадо» (0:2).
За 16:49 (2:00 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 2 были заблокированы, 1 – мимо ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
В 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Мичкова 34 (14+20) балла.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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