Мичков без очков в 6-м матче подряд: 0 бросков в створ, 1 блок за 16:49 с «Колорадо»

Матвей Мичков не набрал очков в 6-м матче подряд.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре с «Колорадо» (0:2).

За 16:49 (2:00 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 2 были заблокированы, 1 – мимо ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».

В 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Мичкова 34 (14+20) балла.