Промес хочет вернуться в Россию: «Общаемся со «Спартаком», время покажет. Спасибо, что не забыли обо мне»
Квинси Промес заявил о желании вернуться в Россию.
Сегодня полузащитник, покинувший «Спартак» свободным агентом летом 2024 года, посетил товарищеский матч красно-белых против «Астаны» (4:1).
– Вы вели переговоры со «Спартаком» о возвращении?
– Мы общаемся, но только время покажет, вернусь ли я.
– Что хотели бы сказать болельщикам «Спартака»?
– Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо.
– Вы действительно чувствуете эту поддержку?
– Да. Ведь я не только играю, но и просто хожу на матчи. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака».
– В чем сейчас заключается ваша главная мотивация?
– Вернуться.
– Вернуться куда?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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