Промес хочет вернуться в Россию: «Общаемся со «Спартаком», время покажет. Спасибо, что не забыли обо мне»

Квинси Промес заявил о желании вернуться в Россию.

Сегодня полузащитник, покинувший «Спартак» свободным агентом летом 2024 года, посетил товарищеский матч красно-белых против «Астаны» (4:1).

– Вы вели переговоры со «Спартаком» о возвращении?

– Мы общаемся, но только время покажет, вернусь ли я.

– Что хотели бы сказать болельщикам «Спартака»?

– Хочу сказать, что вижу вашу поддержку, вижу, что обо мне не забыли. Спасибо.

– Вы действительно чувствуете эту поддержку?

– Да. Ведь я не только играю, но и просто хожу на матчи. Все знают, что у меня хороший контакт с болельщиками «Спартака».

– В чем сейчас заключается ваша главная мотивация?

– Вернуться.

– Вернуться куда?

– В Россию, – сказал Промес .