  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рюдигер пропустит 3 недели из-за травмы. Защитник «Реала» повредил бедро в игре с «Эспаньолом»
66

Рюдигер пропустит 3 недели из-за травмы. Защитник «Реала» повредил бедро в игре с «Эспаньолом»

Антонио Рюдигер выбыл на несколько недель из-за травмы.

Защитник «Реала» почувствовал дискомфорт и попросил замену на 15-й минуте игры с «Эспаньолом» (0:1). Немец держался за заднюю поверхность правого бедра.

После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», игроку диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги.

По сообщению журналистки COPE Аранчи Родригес, Рюдигер пропустит около 20 дней.

В этом сезоне Антонио провел 22 матча в Ла Лиге. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoАнтонио Рюдигер
logoтравмы
logoЛа Лига
logoЭспаньол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рюдигера из-за травмы заменили на 15-й минуте игры с «Эспаньолом». «Реал» сыграет с «Атлетико» 8 февраля, с «Ман Сити» – 11-го
301 февраля, 20:24
Рекомендуем
Главные новости
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
1210 минут назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
311 минут назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
720 минут назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
2030 минут назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
33 минуты назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
2042 минуты назад
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
3953 минуты назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
444сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
31сегодня, 18:27
«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)
126сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
10 минут назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
226 минут назад
Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
228 минут назад
Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»
341 минуту назад
Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»
4сегодня, 18:29
«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче
10сегодня, 18:26
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Персеполис», «Пахтакор» уступил «Аль-Гарафе»
2сегодня, 18:01Live
Кубок Франции. 1/8 финала. «Ле-Ман» примет «ПСЖ» (трансляция на Спортсе’‘), «Лилль» играет с «Дюнкерком»
1сегодня, 18:00Live
Экс-игрок «Зенита» Родич: «РПЛ точно не говно – уровень хороший, но не тот, что раньше. Топ-легионерам неинтересно приезжать в Россию из-за отсутствия еврокубков»
7сегодня, 17:45
Асенсио выйдет в старте «Реала» в матчах с «Леганесом» и «Атлетико». В игре Кубка сыграет 20-летний Рамон – он может выйти в паре с Раулем и в дерби
8сегодня, 17:36
Рекомендуем