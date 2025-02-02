Рюдигер пропустит 3 недели из-за травмы. Защитник «Реала» повредил бедро в игре с «Эспаньолом»
Антонио Рюдигер выбыл на несколько недель из-за травмы.
Защитник «Реала» почувствовал дискомфорт и попросил замену на 15-й минуте игры с «Эспаньолом» (0:1). Немец держался за заднюю поверхность правого бедра.
После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», игроку диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги.
По сообщению журналистки COPE Аранчи Родригес, Рюдигер пропустит около 20 дней.
В этом сезоне Антонио провел 22 матча в Ла Лиге. С полной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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