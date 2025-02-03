Куик – 15-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами. Он первый представитель США в этом списке

Джонатан Куик – 15-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами.

Вратарь «Рейнджерс » отразил 34 из 36 бросков «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2) и был признан первой звездой.

Победа стала для 39-летнего американца 7-й в 17 играх в текущем сезоне (90,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,04).

За карьеру в рамках регулярок у него стало 400 побед в 797 играх.

До него этой отметки достигли только 14 вратарей в истории НХЛ. Из них 12 представляют Канаду, 1 – Швецию и 1 – Россию.

Это Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 572 в 1043)* , Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886), Сергей Бобровский («Флорида», 418 в 735) , Глен Холл (407 в 906), Грант Фюр (403 в 868) и Крис Осгуд (401 в 744).

Таким образом, Куик (400 в 797) стал первым представителем США в этом списке.

* выделены действующие вратари.