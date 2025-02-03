«Астон Вилла» арендовала Рэшфорда у «МЮ» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взяла на себя 75% зарплаты форварда

«Астон Вилла» объявила о переходе Маркуса Рэшфорда.

Бирмингемцы сообщили, что форвард арендован у «Манчестер Юнайтед » до конца текущего сезона.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет , что «Вилла » взяла на себя 75% зарплаты 27-летнего англичанина, а также обладает опцией его выкупа в июне за 40 млн фунтов.

Воспитанник «МЮ» в этом сезоне провел 15 игр в АПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/AVFCOfficial

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