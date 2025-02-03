«Астон Вилла» арендовала Рэшфорда у «МЮ» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взяла на себя 75% зарплаты форварда
«Астон Вилла» объявила о переходе Маркуса Рэшфорда.
Бирмингемцы сообщили, что форвард арендован у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.
Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что «Вилла» взяла на себя 75% зарплаты 27-летнего англичанина, а также обладает опцией его выкупа в июне за 40 млн фунтов.
Воспитанник «МЮ» в этом сезоне провел 15 игр в АПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/AVFCOfficial
Рэшфорд идет в «Виллу» к Эмери. Унаи любит перезапускать карьеры
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»
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