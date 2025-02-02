Дюков единогласно переизбран президентом РФС. Выборы в третий раз были безальтернативными

Александр Дюков переизбран на пост президента РФС.

Выборы состоялись на конференции Российского футбольного союза, которая прошла сегодня. Дюков был единогласно переизбран на 4 года.

Действующий глава РФС был единственным кандидатом на должность. Дюков руководит союзом с февраля 2019-го года – он также победил на выборах в 2019-м году, а затем в 2021-м.

Все три раза выборы были безальтернативными.