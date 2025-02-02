ТВ «Реала» о судействе с «Эспаньолом»: «Позор. Достигнута четкая цель – предотвратить победу «Мадрида». Мы уже много лет терпим одно и то же»

ТВ «Реала» раскритиковало судейство в матче с «Эспаньолом».

«Мадрид» уступил «Эспаньолу» (0:1) в 22-м туре Ла Лиги.

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

Также не был засчитан гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.

«Судейство – это позор. То, что произошло сегодня, очень серьезно. Поздравляем исполнителей плана [Луиса] Медины Канталехо, это ваша преторианская гвардия.

Они достигли четкой цели – предотвратить победу «Мадрида». Мы уже много лет терпим одно и то же», – прозвучало в эфире клубного канала.

ТВ «Реала» о желтой Ромеро за фол на Мбаппе: «Вот с чем приходится сталкиваться в грязной лиге Негрейры. Глава RFEF должен немедленно покинуть свой пост»