НХЛ. «Филадельфия» проиграла «Колорадо», «Рейнджерс» победили «Вегас», «Нью-Джерси» уступил «Баффало», «Флорида» забросила 6 шайб «Айлендерс»
«Филадельфия» в гостях проиграла «Колорадо» (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Нью-Джерси» уступил «Баффало» (3:4), «Рейнджерс» победили «Вегас» (4:2), «Флорида» взяла верх над «Айлендерс» (6:3).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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