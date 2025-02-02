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  • «Спартак» расторг контракт с Николсоном, он перейдет в «Тихуану». Компенсацию в 1,6 млн евро за расторжение заплатят мексиканцы (Sport Baza)
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«Спартак» расторг контракт с Николсоном, он перейдет в «Тихуану». Компенсацию в 1,6 млн евро за расторжение заплатят мексиканцы (Sport Baza)

«Спартак» расторгает контракт с Шамаром Николсоном.

Как сообщает Sport Baza, красно-белые договорились с форвардом о прекращении сотрудничества.

При этом в сделке по расторжению договора участвует и третья сторона – мексиканский клуб «Тихуана», где Николсон продолжит свою карьеру. Именно мексиканцы заплатят Шамару большую часть компенсации за оставшийся срок контракта.

По данным источников, мексиканцы переведут футболисту 1,6 млн евро.

Шамар Николсон перешел в «Спартак» в 2021 году, его контракт был рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне ямаец провел 9 матчей в Мир РПЛ, забив 3 гола. С полной статистикой 27-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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