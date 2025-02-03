  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин набрал 1+2 в матче с «Вегасом»: 22-я шайба в сезоне, пас на победный гол. У него 56 очков в 50 играх
Видео
5

Панарин набрал 1+2 в матче с «Вегасом»: 22-я шайба в сезоне, пас на победный гол. У него 56 очков в 50 играх

Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (4:2).

На 52-й минуте форвард «Рейнджерс» ассистировал К’Андре Миллеру, забросившему победную шайбу, а на 59-й – реализовал большинство.

Всего в 50 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 56 (22+34) баллов.

Сегодня за 20:00 (2:07 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
logoРейнджерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном». У него 53 очка в 49 играх
32 февраля, 01:17
Панарин без очков против «Каролины»: 2 броска в створ и 4 промаха, 2 потери и «минус 3» за 21:39
629 января, 03:10
У Панарина гол и пас в матче с «Колорадо», Артемий набирает очки в 4 играх подряд. У форварда «Рейнджерс» 21+31 в сезоне
626 января, 20:32Видео
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о матче с «Ак Барсом»: «Плешков почувствовал острую боль. Наверное, надо было сразу смениться, но он думал, что сможет играть»
2012 минут назад
«Ак Барс» выложил видео о матче со СКА: «Добро пожаловать на кровавую арену смерти»
1617 минут назадВидео
«Автомобилист» выиграл 11-й матч подряд
137 минут назад
КХЛ. ЦСКА победил «Авангард», СКА уступил «Ак Барсу», «Локомотив» проиграл «Спартаку», «Адмирал» в овертайме обыграл «Барыс»
87443 минуты назад
Ротенберг 13-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Клуб одержал 3 победы
6650 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Тампа» против «Оттавы», «Вегас» встретится с «Айлендерс», «Филадельфия» – с «Ютой»
66сегодня, 19:02
«Локомотив» проиграл 4 из 5 последних матчей
12сегодня, 18:58
СКА проиграл впервые за 5 матчей – 3:8 от «Ак Барса». Команда Гатиятулина выиграла 4-ю игру подряд
132сегодня, 18:56
Жамнов одержал 76-ю победу во главе «Спартака», побив клубный рекорд в КХЛ
17сегодня, 18:34
Дэйли об участниках Кубка мира-2028: «Будет учтено множество факторов, наиболее важным станет правильная оценка мировой политической ситуации»
7сегодня, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кожевников о недопуске России: «Ожидаемо. Не знаю, кто занимался вбросами, что шведы за наше возвращение. Они еще Петра помнят, как мы им по соплям надавали. Они никогда не согласятся!»
21сегодня, 18:19
Крикунов о решении ИИХФ: «Им хорошо без России – бороться не с кем. Когда россияне вернутся, опять будут занимать первые или вторые места, кого-то откинет»
9сегодня, 17:58
Защитник минского «Динамо» Хэмилтон забил гол в свои ворота на отложенном штрафе «Сочи»
6сегодня, 17:37
Тамбиев о 4:3 с «Барысом»: «Игра забывается, а результат остается. Выиграли, заработали два очка, двигаемся дальше»
сегодня, 16:38
Бабаев об отстранении России от МЧМ: «Канадцам неинтересно, когда нет конкурента в лице нашей сборной. Это заложено годами»
1сегодня, 15:55
Ракелль заменит Карлссона из «Вегаса» в составе Швеции на Турнире четырех наций. Форвард «Голден Найтс» не играет с 21 января
1сегодня, 14:43
Епанчинцев о 5:1 с «Амуром»: «Первый период был не лучшим, но благодаря Костину «Сибирь» осталась в игре. Во 2-м и 3-м периоде проснулись, забегали и заработали»
4сегодня, 13:42
Казахстан разгромил Таиланд на Азиаде – 12:0. В составе команды Болякина 11 игроков «Барыса»
5сегодня, 12:28
«Адмирал» упустил 3:0 с «Барысом», но победил в овертайме – 4:3. Шепелев забил победный гол за 19 секунд до конца
1сегодня, 12:14
«Нефтехимик» может уволить Леонтьева. Тренеру дали 2 игры на исправление ситуации (Алексей Потапов)
9сегодня, 10:57
Рекомендуем