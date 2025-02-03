Панарин набрал 1+2 в матче с «Вегасом»: 22-я шайба в сезоне, пас на победный гол. У него 56 очков в 50 играх
Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вегасом» (4:2).
На 52-й минуте форвард «Рейнджерс» ассистировал К’Андре Миллеру, забросившему победную шайбу, а на 59-й – реализовал большинство.
Всего в 50 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 56 (22+34) баллов.
Сегодня за 20:00 (2:07 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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