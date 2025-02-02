Власти ДР Конго раскритиковали сотрудничество «Арсенала» с Руандой.

Министр иностранных дел Тереза Кайиквамба Вагнер направила руководству «канониров» письмо с прямыми обвинениями правительства Руанды в поддержке повстанческой группировки, захватившей Гому в конце января. Аналогичные документы были высланы в адрес «Баварии» и «ПСЖ ».

«Тысячи людей в настоящий момент находятся в западне в Гоме, имея ограниченный доступ к еде, воде и безопасным условиям. Погибло бесчисленное множество людей, повсюду изнасилования, убийства, кражи. Ваш спонсор несет прямую ответственность за эти страдания», – говорится в письме.

Министр потребовала немедленно отказаться от кампании Visit Rwanda, согласованной «Арсеналом » с правительством Руанды еще в 2018 году: «Если не по соображениям совести, то хотя бы ради жертв агрессии Руанды».

«Я пишу, чтобы поставить под сомнение моральные принципы вашего клуба, ваших болельщиков и ваших игроков из-за того, что вы продолжаете сотрудничество с Visit Rwanda. Пока «Арсенал» играл свой заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов, еще 500 000 человек стали вынужденными переселенцами в восточной части ДР Конго», – написала Вагнер, обвинив клуб в приверженности «запятнанной кровью сделке».

Также она заявила, что силы, поддерживаемые Руандой, присвоили «миллионы тонн минералов», включая медь, кобальт, литий и золото, вывезли их через границу, а затем продали на мировом рынке.

«Насколько вы уверены в том, что деньги за минералы не используются для финансирования вашей спонсорской сделки?» – спросила Вагнер.

По ее словам, конечным планом Руанды является аннексия значительной части соседней ДР Конго.