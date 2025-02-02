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  • Рабинер о Ротенберге: «Есть опасения, что он протащит себя на ОИ-2026 или КМ-2028. Надо что-то делать, иначе он станет «тренировать» Кучерова и поменяет Бобровского на Василевского на 1-й минуте»
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Рабинер о Ротенберге: «Есть опасения, что он протащит себя на ОИ-2026 или КМ-2028. Надо что-то делать, иначе он станет «тренировать» Кучерова и поменяет Бобровского на Василевского на 1-й минуте»

Игорь Рабинер высказался о шансах Романа Ротенберга возглавить сборную России.

Ранее стало известно, что совет ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026 2-4 февраля.

«Глядя на весь ад имени Романа Ротенберга и вспоминая его посты в ФХР и сборной России, думаю вот о чем. Есть некоторая, пусть и не самая большая, вероятность допуска сборной под нейтральным флагом на Олимпиаду в Милане. На Кубок мира-2028, который будет организовывать только НХЛ, эта вероятность выше в разы.

Политическую составляющую обсуждать не будем, речь тут о другом. Есть реальная, совершенно не мифическая опасность, что Роман Борисович захочет назначить на должность главного тренера самого себя. В ФХР давно уже не Владислав Третьяк принимает решения.

Конечно, на Олимпиаду все решается на другом уровне, как это и было перед серебряным Пекином (группа Ротенберга к назначению Алексея Жамнова и его штаба не имела никакого отношения), но сейчас «на другом уровне» никому не до хоккея, и ситуация вполне может быть отдана на откуп Роману Борисовичу.

Ротенберг, с которым как главой штаба невыносимо было работать любому тренеру (легенды ходили о десяти звонках в день с указаниями, какие звенья и под какие тройки соперников ставить), уже поверил в себя как в главного тренера, хоть ничего серьезного и близко не выиграл.

Так что опасения, что он протащит себя на это место в олимпийской или кубкомировской команде, у меня крайне большие. Об этом надо говорить, и с этим надо что-то делать, пока не поздно.

Иначе потом будем расхлебывать, когда Роман Борисович станет «тренировать» Кучерова с Панариным и Капризовым, объяснять им тактику и ругать за нереализованные моменты.

И менять Бобровского на Василевского после гола соперника на первой минуте, а после следующего гола в конце первого периода – обратно», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Рабинер о Ротенберге: «Что он вообще несет, Господи! Какая связь между пропущенными шайбами и победой в Великой Отечественной войне?!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
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