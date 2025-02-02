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«Ювентус» выиграл впервые за 4 матча – 4:1 с «Эмполи». Коло-Муани сделал дубль, Мале удалили на 84-й

«Ювентус» разгромил «Эмполи» (4:1) в 23-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 4-й минуте Маттиа Де Шильо забил «Ювентусу», своей бывшей команде. На 61-й забил Рандаль Коло-Муани. На 64-й форвард сделал дубль: мяч отскочил в ворота от него после удара Тимоти Веа.

На 84-й Юссеф Мале получил вторую желтую карточку и был удален. На 90-й забил Душан Влахович, на 92-й – Франсишку Консейсау.

Команда Тиаго Мотты выиграла впервые за 4 матча.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoЭмполи
онлайны
logoсерия А Италия
logoМаттиа Де Шильо
logoРандаль Коло-Муани
logoТимоти Веа
logoДушан Влахович
logoФрансишку Консейсау
logoТиаго Мотта
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