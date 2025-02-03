Дадонов дважды забил «Коламбусу», став 1-й звездой матча. У него 15+14 в 52 играх

Евгений Дадонов сделал дубль в игре с «Коламбусом» (5:3) и был признан 1-й звездой.

На 52-й минуте форвард «Далласа » забросил победную шайбу, а на 56-й – поставил точку в матче.

Россиянин набрал 29-е (15+14) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 52 игры.

Сегодня за 16:40 у Дадонова 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».