«Сторонники фашизма – идите на хер!» Фанаты «Баварии» вывесили баннер против партии «Альтернатива для Германии» на игре с «Хольштайном»

Фанаты «Баварии» выступили против партии «Альтернатива для Германии».

Вчера мюнхенцы дома обыграли «Хольштайн Киль » (4:3) в 20-м туре Бундеслиги.

В рамках матча болельщики хозяев вывесили баннер со словами: «Тот, кто сегодня занимается политикой «Альтернативы для Германии», завтра будет жить в государстве «Альтернативы для Германии!» Сторонники фашизма – идите на хер! К черту «Альтернативу для Германии» и «Союз».

«Альтернатива для Германии» – немецкая политическая партия правой и ультраправой идеологии. «Союз» – избирательный блок немецких консервативных политических партий, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии.

По всей Германии проходят демонстрации у штаб-квартир ХДС и против предвыборных мероприятий «Альтернативы для Германии» после того, как в среду парламент Германии большинством голосов принял резолюцию фракции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране. Демонстранты указывают на сотрудничество «Альтернативы для Германии» с Христианско-Демократического союзом и обвиняют партию в том, что она якобы придерживается фашистских взглядов.

Фото: x.com/_kochmaximilian