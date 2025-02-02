КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Куньлунь», «Авангард» по буллитам одолел «Динамо» Минск, «Северсталь» сыграла 8:6 со «Спартаком», «Сибирь» в овертайме одолела «Адмирал»
Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Куньлунь» проиграл «Ак Барсу» (3:6), «Динамо» Минск в серии буллитов проиграло «Авангарду» (4:5 Б), «Амур» оказался сильнее «Барыса» (5:0), «Сибирь» в овертайме победила «Адмирал» (4:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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