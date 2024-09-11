Почеттино в США, Мангаш пришел в «Спартак» за трофеями, Аргентина проиграла без Месси, Плющенко просит 22 млн на шоу, Ньюи в «Астон Мартин», Лахиялов против туризма в Дагестане и другие новости

1. Маурисио Почеттино назначен новым главным тренером сборной США.

2. Официально: «Спартак» подписал защитника Рикарду Мангаша на два года. Португалец назвал свой новый клуб «самым большим в России» и поставил цель взять трофеи. Игрок он хороший – одобряет даже Александр Мостовой.

3. Сборная Аргентины без Лео Месси уступила в гостях Колумбии – 1:2. Тащил, естественно, Хамес – отдал голевой пас и сам забил победный с пенальти. Бразилия проиграла Парагваю (0:1) и и делит с Венесуэлой 5-6-е места в отборе на ЧМ, Винисиус остался без голов и ассистов в 3 подряд матчах за сборную.

4. Евгений Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского.

5. В Лиге наций Харри Кейн в 100-м матче за сборную Англии сделал дубль в ворота финнов и принес уверенную победу своей команде. Нидерланды и Германия выдали ничью 2:2, а Украина уступила Чехии. Все результаты – здесь.

6. Эдриан Ньюи присоединился к «Астон Мартин». Величайший инженер «Ф-1» получит $39 млн, акции и сверхполномочия. Британец с нетерпением ждет, когда приступит к работе с «легендой» Фернандо Алонсо.

7. Шамиль Лахиялов честно признался, что выступает против туризма в Дагестане. У экс-футболиста «Анжи» есть вопросы к нравам местной молодежи, хотя своих детей он увез из Москвы на Кавказ как раз из-за боязни «за нравственное воспитание детей».

8. В КХЛ «Лада» забросила 6 шайб «Динамо», причем вратарь московской команды Миска пропустил очень курьезный гол. У «Динамо» 2 поражения в 3 матчах на старте сезона. ЦСКА разгромил «Сибирь» (8:2), шесть раз забив в 3-м периоде. Хет-трик сделал Виталий Абрамов, теперь топ-3 списка бомбардиров КХЛ заняли форварды 4-го звена ЦСКА.

9. До сих пор непонятно, что ждет Янника Синнера: в Италии пишут, что WADA не будет обжаловать решение по допинговому делу, однако через несколько часов появилась информация, что рассмотрение дела продолжается.

10. 5-кратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прошел в Госсовет Татарстана от партии «Единая Россия». Легендарный хоккеист пообещал приносить пользу в родной сфере – спортивной.

11. Финалиссима между Аргентиной и Испанией может пройти в марте 2026 года.

12. Ассоциация лыжных видов спорта Германии назвала «справедливостью» лишение России золота Сочи-2014 в мужской эстафете по биатлону.

Цитаты дня

Дуглас Коста о Роналду на OnlyFans: «Никогда не говори «никогда». Мои друзья и коллеги говорили, что заведут страницу. Там вся моя семья, те, с кем я обычно делюсь контентом в соцсетях»

Аршавин о Соболеве: «Фанаты «Зенита» вряд ли его примут – он игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. Дзюбу тоже особо не любили, но по 20 мячей забивать ему это не мешало»

Ташуев о тактике: «Моя схема называется «круглый мяч», или 2-3-3-2. Это микс игровых вариаций «Байера», «Ман Сити» и Германии. Я постоянно совершенствуюсь»

Дмитрий Ефремов: «Ипотеку меньше 20% сейчас вряд ли найдешь, и то голые стены будут. Очень грустно – как людям жить и семьи строить?»

Роналду о «Реале»: «Лучший клуб в истории футбола. Большинство говорит: «Им повезло в ЛЧ», – но они не суетятся под давлением, потому что готовы к нему»