Лига наций. Англия примет Финляндию, Германия против Нидерландов, Украина в гостях у Чехии
В Лиге наций пройдут матчи 2-го тура.
Сборная Англии примет Финляндию, Германия сыграет в гостях с Нидерландами, Украина – с Чехией.
Лига наций
2-й тур
- Дата проведения
- 10 сентября, 19:00, «Сконто»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Estadi Nacional»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Филипп II»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Авива-Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Air Albania Stadium»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Пушкаш Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21:45, «Йохан Кройфф Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи Нагелю, Вёрджилу тоже не спать) У албанцев с грузинами не менее статусная игра)