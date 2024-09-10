Лига наций. Англия примет Финляндию, Германия против Нидерландов, Украина в гостях у Чехии

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В Лиге наций пройдут матчи 2-го тура.

Сборная Англии примет Финляндию, Германия сыграет в гостях с Нидерландами, Украина – с Чехией.

Лига наций

2-й тур

Латвия – Фарерские о-ва Фарерские острова
Дата проведения
10 сентября, 19:00, «Сконто»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Англия – Финляндия
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Андорра – Мальта
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Estadi Nacional»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Северная Македония – Армения
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ирландия – Греция
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Чехия – Украина
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Албания – Грузия
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Air Albania Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Венгрия – Босния и Герцеговина
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нидерланды – Германия
Дата проведения
10 сентября, 21:45, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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Нидерланды-Германия интересная вывеска на мой взгляд!!!⚽️
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"Фареры" с Фарерских островов)
Удачи Нагелю, Вёрджилу тоже не спать) У албанцев с грузинами не менее статусная игра)
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Удачи Чехии!
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