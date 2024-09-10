Лига наций. Англия примет Финляндию, Германия против Нидерландов, Украина в гостях у Чехии

В Лиге наций пройдут матчи 2-го тура.

примет Финляндию, сыграет в гостях с Нидерландами, – с Чехией.

Лига наций

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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