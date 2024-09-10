Лахиялов против туризма в Дагестане: «Так мы теряем свою самобытность – как горская республика. Каждый рубль покупает наши традиции и менталитет»

Теги премьер-лига Россия Анжи Вторая лига Б Шамиль Лахиялов Матч ТВ Легион-Динамо Футбол

Шамиль Лахиялов объяснил, почему выступает против притока туристов в Дагестан.

– Вы сами живете непосредственно в Махачкале, как бы вы оценили развитие города и республики не только с точки зрения спорта?

– Я бы не сказал, что мне все нравится. Давайте обратим внимание на минусы. Плюсы и так видны, пусть они останутся. К минусам. Махачкала разрослась, город стал большим, население увеличилось, но инфраструктура, к сожалению, не развивается. Причем население республики много не требует, нам нужны здесь элементарные вещи: это газ, вода, свет и по возможности дороги.

Мы уже привыкли, что тут не требуют парков, зон отдыха конкретных, поликлиник и больниц в шаговой доступности. Машин в городе стало очень много, а дороги остались теми же.

– В последние годы в Дагестан едет много туристов. Это совсем не способствует развитию?

– Честно говоря, я категорический противник туризма в республике. Но я понимаю, что многое развивается здесь сегодня только благодаря туризму. Я часто бываю в горах и понимаю, что многие дороги и другие вещи сделаны не для населения, а чтобы привлечь туристов. Народу это нравится, наверное. Люди обогащаются, а самое главное, инфраструктура развивается таким образом. Но почему это нельзя делать непосредственно для местного населения, я не понимаю.

– Почему вы против туризма?

– Если вкратце, мы теряем так свою самобытность – как горская республика. Каждый рубль, который благодаря туризму приходит сюда, покупает нашу самобытность, традиции и наш менталитет. Туристы приносят свой менталитет и забирают наш отсюда.

Если приезжает один человек, то он что-то отсюда забирает, а потом приезжают девять – привозят сюда свое. Я не могу сказать, что туризм навязывает свою культуру и традиции, но наша молодежь, глядя на приезжих, начинает развиваться иначе, – сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Лахиялов о многоженстве: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»

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100 комментариев
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Я думаю, что многие согласятся на обмен. Дагестанцы уезжают в Дагестан, а туристы не приезжают в Дагестан
+197
-5
+192
Т.е. приезжающие ему не нравятся, мол они "иначе". Но дороги и всё остальное почему то за деньги этих "иначе" должны строить, так как сам Дагестан отродясь ничего не зарабатывает. Я правильно понял этого недоделка?
Хотите "самобытно" - не вопрос. Только тогда без дорог, больниц и прочих благ цивилизации. Потому как в вашем "самобытно" этого нет, да и не заработали на это.
+110
-3
+107
🤡🤡🤡
+82
-6
+76
Ответ Damien King
Я думаю, что многие согласятся на обмен. Дагестанцы уезжают в Дагестан, а туристы не приезжают в Дагестан
Мечта и 95 регион туда же
+64
-1
+63
Какой интересный чел . Сам ездил в Москву постоянно, сын поступает в московский вуз. Но в Дагестан туристов пускать нельзя.
Ишь какая цаца двуличная. Сам езжу куда хочу, а вам к нам ездить нельзя ))0
+59
-2
+57
Один рассказывает как Дагестан обеспечивает всех электроэнергией, другой против туристов, третьи ищут евреев в турбине. Нравы у них конечно 🤦‍♂️
+60
-5
+55
Местным комментаторам не стоит забывать одну очень важную вещь, что это всего лишь мнение Лахиялова, а не мнение всех дагестанцев. И на одного подобного человека найдутся многие, кто готов будет дать бесплатно переночевать первому попавшему туристу и еще потом будут всячески ухаживать за ним.
Плюс еще в том, что даже местные, которые живут в республике десятилетиями, не знали еще совсем недавно о большинстве достопримечательностях республики и узнали о них только благодаря туризму. А Лахиялов человек, который живет примитивными понятиями по типу бесконечных запретов. Хочешь чтобы оставались традиции, тогда рассказывай про них, а не критикуй тех, кто приезжает с другими традициями и тем самым переманивает людей в свою сторону в то время, когда многие родители не хотят заниматься своими детьми. Это и относится к большим городам, где замещаются местные традиции, но уже европейскими/ американскими традициями. И тут не помогут запреты.
+57
-12
+45
Уехал бы в какой-нибудь аул и проблем нет. Природа, традиции, ни одного туриста. Он же хочет вернуться к истокам, насколько я понял.
+43
-1
+42
Ответ Александр Воронин
Т.е. приезжающие ему не нравятся, мол они "иначе". Но дороги и всё остальное почему то за деньги этих "иначе" должны строить, так как сам Дагестан отродясь ничего не зарабатывает. Я правильно понял этого недоделка? Хотите "самобытно" - не вопрос. Только тогда без дорог, больниц и прочих благ цивилизации. Потому как в вашем "самобытно" этого нет, да и не заработали на это.
А главное, что бы они сюда, к нам, от своей самобытности не ездили, пусть там остаются.
+34
-2
+32
Ответ АланСмити
Местным комментаторам не стоит забывать одну очень важную вещь, что это всего лишь мнение Лахиялова, а не мнение всех дагестанцев. И на одного подобного человека найдутся многие, кто готов будет дать бесплатно переночевать первому попавшему туристу и еще потом будут всячески ухаживать за ним. Плюс еще в том, что даже местные, которые живут в республике десятилетиями, не знали еще совсем недавно о большинстве достопримечательностях республики и узнали о них только благодаря туризму. А Лахиялов человек, который живет примитивными понятиями по типу бесконечных запретов. Хочешь чтобы оставались традиции, тогда рассказывай про них, а не критикуй тех, кто приезжает с другими традициями и тем самым переманивает людей в свою сторону в то время, когда многие родители не хотят заниматься своими детьми. Это и относится к большим городам, где замещаются местные традиции, но уже европейскими/ американскими традициями. И тут не помогут запреты.
Так и местные комментаторы высказывают свое личное мнение, а не от лица всех комментаторов
+30
0
+30
представьте, если бы русский публичный человек высказался так же, как быстро от лахияловых прилетело бы ТИ НАЦЕЕЗЗД ЕЖИ
+25
-1
+24
А можно дагестанских "туристов" к нам не пускать?
+22
-1
+21
Так сидите в горах
Чего в столицу едите?
+19
-2
+17
А как бы сделать чтобы отменить туризм в наши города!? Сидели бы там в своем мире и баб своих забрали в платках
+17
-1
+16
А дотации их самобытность не затрагивают
+14
-1
+13
Дагестанцы гораздо чаще теряют свою самобытность, выезжая за пределы Дагестана, становясь обыкновенным сельским быдлом, не умеющим соблюдать элементарные правила общества, туристы тут дело десятое
+11
0
+11
Ответ АланСмити
Местным комментаторам не стоит забывать одну очень важную вещь, что это всего лишь мнение Лахиялова, а не мнение всех дагестанцев. И на одного подобного человека найдутся многие, кто готов будет дать бесплатно переночевать первому попавшему туристу и еще потом будут всячески ухаживать за ним. Плюс еще в том, что даже местные, которые живут в республике десятилетиями, не знали еще совсем недавно о большинстве достопримечательностях республики и узнали о них только благодаря туризму. А Лахиялов человек, который живет примитивными понятиями по типу бесконечных запретов. Хочешь чтобы оставались традиции, тогда рассказывай про них, а не критикуй тех, кто приезжает с другими традициями и тем самым переманивает людей в свою сторону в то время, когда многие родители не хотят заниматься своими детьми. Это и относится к большим городам, где замещаются местные традиции, но уже европейскими/ американскими традициями. И тут не помогут запреты.
К сожалению, это мнение очень многих! Я был в прошлом году и никогда больше не поеду - отвратительное отношение. Каждый таксист рассказал сколько наших баб %%%% и было просто омерзительно. Баба нахамила на рынке сказала моему другу сдохнуть. Были на переговорах до 21-00 даже чай не предложили. Мы были в шоке и только негатив! Перед этим грозный я даже не остался ночевать тачку взяли и уехали в Махачкалу. Больше ни ногой… никому не рекомендую. Во Владикавказе за шорты вывели и там чувак прислал за нас баба русская заступилась сказала ему отстать….
+17
-6
+11
Тут совсем мрак, чел не понимает базовой экономики, туризм и регион прославляет, и выгоду приносит, чтоб вы могли и дальше строить свою аутентичность, а не уезжать на заработки в тот же Грозный
+10
0
+10
Шамилю явно мячом попали в голову
+11
-2
+9
какие же темные есть люди. что за самобытность у вас такая, которая рассыпется от туризма? значит фуфел она?
+10
-1
+9
я тоже против его туризма в Москву. там сиди
+10
-1
+9
Ответ Antonio Gaudi
Какой интересный чел . Сам ездил в Москву постоянно, сын поступает в московский вуз. Но в Дагестан туристов пускать нельзя. Ишь какая цаца двуличная. Сам езжу куда хочу, а вам к нам ездить нельзя ))0
Да они все там такие и так думают,мы будем ездить где захотим а вот к нам не надо
+11
-2
+9
Ответ Damien King
Я думаю, что многие согласятся на обмен. Дагестанцы уезжают в Дагестан, а туристы не приезжают в Дагестан
Думаю туристы откажутся от поездок в Дагестан ради этого.
+10
-1
+9
Ответ Antonio Gaudi
Какой интересный чел . Сам ездил в Москву постоянно, сын поступает в московский вуз. Но в Дагестан туристов пускать нельзя. Ишь какая цаца двуличная. Сам езжу куда хочу, а вам к нам ездить нельзя ))0
двойные стандарты - это их всё, что особенно видно по поднявшейся вони после недавнего случая в Анапе
+9
-1
+8
Не там нациков мы ищем
+11
-3
+8
Так и запишем: у Шамиля Лахиялова кукушка уехала
+8
0
+8
Ответ Streetbor
Один рассказывает как Дагестан обеспечивает всех электроэнергией, другой против туристов, третьи ищут евреев в турбине. Нравы у них конечно 🤦‍♂️
Есть отличное видео F35 ВВС Израиля и написано « евреи летают на других самолетах»
+11
-4
+7
У него же брат был ваххабитом. Если уж хочет самобытности, зачем ему больницы, дороги? Самобытность- в козьих тропах, лекарях- самоучках, отоплении не газом, а коровьим лепешками, в свете от керосинки. Иначе- какая самобытность?
+6
0
+6
Как-то слишком дремуче для человека 21 века пожившего в цивилизации….
+7
-1
+6
Ну так у него брат международный террорист, которого в 2005году убили, да и история с гимном чего стоит. Глубокой мысли тут искать не следует
+7
-1
+6
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