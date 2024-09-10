Лахиялов против туризма в Дагестане: «Так мы теряем свою самобытность – как горская республика. Каждый рубль покупает наши традиции и менталитет»

Шамиль Лахиялов объяснил, почему выступает против притока туристов в Дагестан.

– Вы сами живете непосредственно в Махачкале, как бы вы оценили развитие города и республики не только с точки зрения спорта?

– Я бы не сказал, что мне все нравится. Давайте обратим внимание на минусы. Плюсы и так видны, пусть они останутся. К минусам. Махачкала разрослась, город стал большим, население увеличилось, но инфраструктура, к сожалению, не развивается. Причем население республики много не требует, нам нужны здесь элементарные вещи: это газ, вода, свет и по возможности дороги.

Мы уже привыкли, что тут не требуют парков, зон отдыха конкретных, поликлиник и больниц в шаговой доступности. Машин в городе стало очень много, а дороги остались теми же.

– В последние годы в Дагестан едет много туристов. Это совсем не способствует развитию?

– Честно говоря, я категорический противник туризма в республике. Но я понимаю, что многое развивается здесь сегодня только благодаря туризму. Я часто бываю в горах и понимаю, что многие дороги и другие вещи сделаны не для населения, а чтобы привлечь туристов. Народу это нравится, наверное. Люди обогащаются, а самое главное, инфраструктура развивается таким образом. Но почему это нельзя делать непосредственно для местного населения, я не понимаю.

– Почему вы против туризма?

– Если вкратце, мы теряем так свою самобытность – как горская республика. Каждый рубль, который благодаря туризму приходит сюда, покупает нашу самобытность, традиции и наш менталитет. Туристы приносят свой менталитет и забирают наш отсюда.

Если приезжает один человек, то он что-то отсюда забирает, а потом приезжают девять – привозят сюда свое. Я не могу сказать, что туризм навязывает свою культуру и традиции, но наша молодежь, глядя на приезжих, начинает развиваться иначе, – сказал экс-игрок « », а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Лахиялов о многоженстве: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»