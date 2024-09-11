Бразилия проиграла Парагваю (0:1), потерпев 4-е поражение в 8 турах, и делит с Венесуэлой 5-6-е места в отборе на ЧМ

Сборная Бразилии проиграла команде Парагвая (0:1) в 8-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча .

Сборная Бразилии потерпела свое 4-е поражение в текущем квалификационном турнире. Команда набрала 10 очков по итогам 8 игр и делит 5-6-е места в таблице со сборной Венесуэлы.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026