Бразилия проиграла Парагваю (0:1), потерпев 4-е поражение в 8 турах, и делит с Венесуэлой 5-6-е места в отборе на ЧМ
Сборная Бразилии проиграла команде Парагвая (0:1) в 8-м туре отбора ЧМ-2026.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Бразилии потерпела свое 4-е поражение в текущем квалификационном турнире. Команда набрала 10 очков по итогам 8 игр и делит 5-6-е места в таблице со сборной Венесуэлы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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