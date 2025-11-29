«Атлетико» связался с Гехи. «Барселона» тоже делала запрос

«Атлетико» хочет подписать Гехи.

Марк Гехи привлек внимание «Атлетико ».

По информации инсайдера Маттео Моретто, мадридцы уже связались с представителями защитника «Кристал Пэлас », намеревающегося покинуть свою команду летом в качестве свободного агента.

На футболиста сборной Англии также претендуют клубы АПЛ , «Барселона » и «Бавария». Отмечается, что «блауграна» тоже делала запрос насчет возможного заключения договора с Гехи.