«Атлетико» связался с Гехи. «Барселона» тоже делала запрос

«Атлетико» хочет подписать Гехи.

Марк Гехи привлек внимание «Атлетико».

По информации инсайдера Маттео Моретто, мадридцы уже связались с представителями защитника «Кристал Пэлас», намеревающегося покинуть свою команду летом в качестве свободного агента.

На футболиста сборной Англии также претендуют клубы АПЛ, «Барселона» и «Бавария». Отмечается, что «блауграна» тоже делала запрос насчет возможного заключения договора с Гехи.

