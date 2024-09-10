Кейн проводит 100-й матч за сборную Англии – больше только у 9 игроков. Харри – лучший бомбардир страны

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Финляндии по футболу Питер Шилтон Билли Райт Харри Кейн Лига наций УЕФА Футбол

Игра против Финляндии стала юбилейной для Харри Кейна.

Форвард вышел на матч Лиги наций в стартовом составе сборной Англии. Это его сотая игра за национальную команду.

Ранее лишь 9 футболистам удалось преодолеть эту отметку. Рекорд принадлежит Питеру Шилтону – 125 игр. Ближайший к Кейну игрок – Билли Райт (105).

Харри является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 66 мячей.

Подробно со статистикой форварда «Баварии» можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/England

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6 комментариев
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Как жаль, что единственный трофей Кейна это шляпа какая-то😄
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Райт, Лэмпапд, Чарльтон, Коул, Мур, Джерард, Бэкхем, Руни и Шилтон.
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Ответ Elkorazon01
А золотая бутса?
Открой форточку, а то душно стало🤓
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кейн красавчик, тащит и сборную и лестер
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