Кейн проводит 100-й матч за сборную Англии – больше только у 9 игроков. Харри – лучший бомбардир страны

Игра против Финляндии стала юбилейной для Харри Кейна.

Форвард вышел на матч Лиги наций в стартовом составе сборной Англии. Это его сотая игра за национальную команду.

Ранее лишь 9 футболистам удалось преодолеть эту отметку. Рекорд принадлежит – 125 игр. Ближайший к игрок – (105).

Харри является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 66 мячей.

Подробно со статистикой форварда «Баварии» можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/England