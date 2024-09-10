Кейн проводит 100-й матч за сборную Англии – больше только у 9 игроков. Харри – лучший бомбардир страны
Игра против Финляндии стала юбилейной для Харри Кейна.
Форвард вышел на матч Лиги наций в стартовом составе сборной Англии. Это его сотая игра за национальную команду.
Ранее лишь 9 футболистам удалось преодолеть эту отметку. Рекорд принадлежит Питеру Шилтону – 125 игр. Ближайший к Кейну игрок – Билли Райт (105).
Харри является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 66 мячей.
Подробно со статистикой форварда «Баварии» можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/England