Дуглас Коста о Роналду на OnlyFans: «Никогда не говори «никогда». Мои друзья и коллеги говорили, что заведут страницу. Там вся моя семья, те, с кем я обычно делюсь контентом в соцсетях»

Дуглас Коста допустил, что Криштиану Роналду заведет страницу на OnlyFans.

«Никогда не говори «никогда». Но я не думаю, что он это сделает.

Он присоединился к YouTube, и я думаю, что для него это было важное событие. Кто знает. Некоторые другие люди, мои друзья и коллеги, говорили, что тоже заведут страницу [на OnlyFans]

Есть клеймо, что этот сайт только для взрослых, но у меня там семья и друзья, все те, с кем я обычно делюсь контентом в соцсетях.

Некоторые люди думают: «О, это не для меня». Увидев, как кто-то вроде меня присоединяется к платформе, они, возможно, тоже это сделают, потому что я собираюсь выкладывать контент не для взрослых», – сказал бывший партнер по «Ювентусу».