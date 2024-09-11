Дуглас Коста о Роналду на OnlyFans: «Никогда не говори «никогда». Мои друзья и коллеги говорили, что заведут страницу. Там вся моя семья, те, с кем я обычно делюсь контентом в соцсетях»

Теги Криштиану Роналду Сидней высшая лига Австралия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дуглас Коста соцсети Футбол

Дуглас Коста допустил, что Криштиану Роналду заведет страницу на OnlyFans.

«Никогда не говори «никогда». Но я не думаю, что он это сделает.

Он присоединился к YouTube, и я думаю, что для него это было важное событие. Кто знает. Некоторые другие люди, мои друзья и коллеги, говорили, что тоже заведут страницу [на OnlyFans]

Есть клеймо, что этот сайт только для взрослых, но у меня там семья и друзья, все те, с кем я обычно делюсь контентом в соцсетях.

Некоторые люди думают: «О, это не для меня». Увидев, как кто-то вроде меня присоединяется к платформе, они, возможно, тоже это сделают, потому что я собираюсь выкладывать контент не для взрослых», – сказал бывший партнер Роналду по «Ювентусу».

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13 комментариев
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"Есть клеймо, что этот сайт только для взрослых, но у меня там семья и друзья".
Может ему не объяснили до конца для чего этот сайт просто?)))
Я просто представил на секунду ситуацию, когда жена/девушка говорит: "Дорогой, я тут видео семейное на онлифанс залила, поставь лайк пожалуйста")
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+14
😁 🤡
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Ахахаха)
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+5
Эмм, а какой контент производит семья Дугласа Косты чтоб за него платили?

Ладно ок, не для взрослых, но кому настолько интересна жизнь его семьи, чтобы за просмотр платить?
+5
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+5
Тупой, просто туп как пробка
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Бадроложец принимает от кикбоксеров с Марокко смотреть без смс и регистрации.
Ты ошибся, тут не гугл.
+4
-2
+2
Бадроложец принимает от кикбоксеров с Марокко смотреть без смс и регистрации.
+6
-5
+1
Зарегаться на сайте для взрослых и читать детям сказки.
"Красиво! тут не придерёшься, помогал детям и баста"
+1
0
+1
Ну Криштиану даже не нужно будет полностью раздеваться для этого, если и там решит преуспеть, как включит видео где он на дорожке бежит в своих коротких шортах, весь такой спортивный, кругом одни мышцы, пресс как стиральная доска, капельки пота стекающие вниз по телу, слегка затуманенный взгляд и легкая блуждающая улыбка на лице, а теперь представьте многочисленных поклонников и поклонниц по всему миру, которые будут завораживающе смотреть такое видео, хотя бы минут 5-10 при его то данных, там за этот период подавляющее большинство разрядится по полной программе, а потом добрая половина по второму кругу пойдёт, а там у особо влюбленных и третья часть легко и непринужденно случится, ну и затем миллионы новых подписчиков каждый день и Рон вновь первый потеснив все старые платформы в сети, ну кто с ним сможет тягаться скажите и он опять самый-самый и вновь лучше всех, всё как он любит, ну разве не прелесть?!💦💧🔥
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Кристина вебкамщица
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Надо ему написать, что есть бусти)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Есть клеймо, что этот сайт только для взрослых, но у меня там семья и друзья". Может ему не объяснили до конца для чего этот сайт просто?))) Я просто представил на секунду ситуацию, когда жена/девушка говорит: "Дорогой, я тут видео семейное на онлифанс залила, поставь лайк пожалуйста")
Почему при наличии море порно роликов, люди платят деньги за онлифанс?
1. Вместо того чтобы строить реальные отношения, тебе дают дешевый эндорфин, ощущение что ты общаешься с предметом твоего обожания. Ведь в жизни тебе и отказать могут, а тут плати взнос и получай свое внимание.
2. Девушки стараются общаться с каждым подписчиком, ведь те дают бабки. Даже интересы указывают мужские.
3. Приложение играет на твоих сексуальных инстинктах и ты постоянно ждешь нового. Недоступность цепляет
4. Ты можешь общаться с другими людьми , которые тоже подписчики, только когда звезда в эфире.
По факту классный способ сбежать от Реальности, вместо того чтобы напрягаться и сделать свою жизнь лучше. Любой самообман за ваши деньги, господа
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