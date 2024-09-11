Дуглас Коста о Роналду на OnlyFans: «Никогда не говори «никогда». Мои друзья и коллеги говорили, что заведут страницу. Там вся моя семья, те, с кем я обычно делюсь контентом в соцсетях»
Дуглас Коста допустил, что Криштиану Роналду заведет страницу на OnlyFans.
«Никогда не говори «никогда». Но я не думаю, что он это сделает.
Он присоединился к YouTube, и я думаю, что для него это было важное событие. Кто знает. Некоторые другие люди, мои друзья и коллеги, говорили, что тоже заведут страницу [на OnlyFans]
Есть клеймо, что этот сайт только для взрослых, но у меня там семья и друзья, все те, с кем я обычно делюсь контентом в соцсетях.
Некоторые люди думают: «О, это не для меня». Увидев, как кто-то вроде меня присоединяется к платформе, они, возможно, тоже это сделают, потому что я собираюсь выкладывать контент не для взрослых», – сказал бывший партнер Роналду по «Ювентусу».
Может ему не объяснили до конца для чего этот сайт просто?)))
Я просто представил на секунду ситуацию, когда жена/девушка говорит: "Дорогой, я тут видео семейное на онлифанс залила, поставь лайк пожалуйста")
Ладно ок, не для взрослых, но кому настолько интересна жизнь его семьи, чтобы за просмотр платить?
"Красиво! тут не придерёшься, помогал детям и баста"
1. Вместо того чтобы строить реальные отношения, тебе дают дешевый эндорфин, ощущение что ты общаешься с предметом твоего обожания. Ведь в жизни тебе и отказать могут, а тут плати взнос и получай свое внимание.
2. Девушки стараются общаться с каждым подписчиком, ведь те дают бабки. Даже интересы указывают мужские.
3. Приложение играет на твоих сексуальных инстинктах и ты постоянно ждешь нового. Недоступность цепляет
4. Ты можешь общаться с другими людьми , которые тоже подписчики, только когда звезда в эфире.
По факту классный способ сбежать от Реальности, вместо того чтобы напрягаться и сделать свою жизнь лучше. Любой самообман за ваши деньги, господа