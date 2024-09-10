WADA не будет обжаловать решение по делу Синнера (Corriere della Sera)

Чемпион US Open Янник Синнер полностью оправдан по допинговому делу, пишет Corriede della Sera со ссылкой на CAS .

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) отказалось от апелляции, которую можно было подать в течение 21 дня.

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