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WADA не будет обжаловать решение по делу Синнера (Corriere della Sera)

Чемпион US Open Янник Синнер полностью оправдан по допинговому делу, пишет Corriede della Sera со ссылкой на CAS.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось от апелляции, которую можно было подать в течение 21 дня.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corriere.it
logoATP
logoWADA
logoCAS
logoЯнник Синнер
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