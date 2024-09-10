WADA не будет обжаловать решение по делу Синнера (Corriere della Sera)
Чемпион US Open Янник Синнер полностью оправдан по допинговому делу, пишет Corriede della Sera со ссылкой на CAS.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось от апелляции, которую можно было подать в течение 21 дня.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: corriere.it
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