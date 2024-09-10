Финалиссима между Аргентиной и Испанией может пройти в марте 2026-го. Скалони сомневается, что матч можно провести в 2025-м из-за плотного календаря
Лионель Скалони сомневается, что Финалиссима-2025 состоится.
В матче между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 Аргентина встретится с Испанией. Ранее сообщалось, что игра может пройти в США летом 2025 года.
«Не знаю, будет ли матч сыгран. Следующий год, вероятно, будет тяжелым, судя по тому, что я знаю о календаре – особенно для Испании, которая до ноября будет играть в отборе на чемпионат мира. Не думаю, что в следующем году будет возможно [проведение Финалиссимы].
Посмотрим, будут ли [организаторы] искать свободный слот, потому что в таких случаях приходится играть между матчами, но я не представляю, как это будет. До этого еще очень далеко, и я не думаю об этом. У меня просто есть информация – посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
Как передает Mundo Albiceleste со ссылкой на журналиста Гастона Эдула, Финалиссима может быть перенесена на март 2026 года – при этом страна и стадион проведения матча пока неизвестны. Отметим, что в том же году пройдет чемпионат мира.
Логика железная
Месси и так собрал всю коллекцию трофеев
Но арги красиво тогда уничтожили ЧЕ , а потом взяли кубок мира , показав всем где играет сильнейшая сборная
И как бы без трофеев со сборной, в финалиссиме не сыграть.
Серебро и золото ЧМ.
Бронза, три серебра, и два золота Копы.
Золото молодежного ЧМ.
Золото Олимпиады.
И без финалиссимы всё норм у Месси в сборной.
после уже отменили этот КФ, а УЕФА с КОНМЕБОЛом решили возродить старый турнир и назвали финалиссимой
Сейчас уже редко пишу, надоело:)
Официальная Лига наций смотрибельней?
"ФИФА приравняла Финалиссиму к товарищескому матчу
ФИФА начислила 10 очков рейтинга сборной Аргентины за победу в турнире. Столько же баллов дают за выигрыш в товарищеском матче."
https://www.championat.com/football/news-4735205-fifa-priravnyala-finalissimu-k-tovarischeskomu-matchu.html
Но решение простое.
Все сборные перед ЧМ проводят 2-3 контрольные игры.
Можно один из таких слотов под контрольную игру провести Финалиссиму
Получится что ЧМ начинается с финала 2 лучших сборных предыдущего 4 летия
Я последние годы вообще ничего не смотрю, кроме Барсы и Аргов.