Финалиссима между Аргентиной и Испанией может пройти в марте 2026-го. Скалони сомневается, что матч можно провести в 2025-м из-за плотного календаря

Теги Лионель Скалони Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 календарь Финалиссима Футбол

Лионель Скалони сомневается, что Финалиссима-2025 состоится.

В матче между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 Аргентина встретится с Испанией. Ранее сообщалось, что игра может пройти в США летом 2025 года.

«Не знаю, будет ли матч сыгран. Следующий год, вероятно, будет тяжелым, судя по тому, что я знаю о календаре – особенно для Испании, которая до ноября будет играть в отборе на чемпионат мира. Не думаю, что в следующем году будет возможно [проведение Финалиссимы].

Посмотрим, будут ли [организаторы] искать свободный слот, потому что в таких случаях приходится играть между матчами, но я не представляю, как это будет. До этого еще очень далеко, и я не думаю об этом. У меня просто есть информация – посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Как передает Mundo Albiceleste со ссылкой на журналиста Гастона Эдула, Финалиссима может быть перенесена на март 2026 года – при этом страна и стадион проведения матча пока неизвестны. Отметим, что в том же году пройдет чемпионат мира.

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55 комментариев
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Ответ Moscwow
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А еще Копу и ЧМ придумали,чтобы у него были трофеи
Логика железная
+22
-6
+16
Ответ Дядя ТУРА
Зачем нужен этот матч я не понимаю? Почему играет чемпион Европы с чемпионом Америки? А допустим не чемпион Африки
был такой турнир - кубок конфедерации. в общем, этот турнир никого не интересовал! в итоге ФИФА отменил. а УЕФА и КОНМЕБОЛ совместно создали эту финалиссиму, но ФИФА обиделась,что УЕФА и КОНМЕБОЛ без их участие на что то договорились) в итоге ФИФА этот турнир посчитали не официальным, ибо прибыль оттуда у них нет) за то сами создают убогую ЧМ среди клубов..
+23
-7
+16
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Да вообще весь футбол придумали ради него, чтобы фармил трофеи и голы!
+13
-3
+10
Зачем нужен этот матч я не понимаю? Почему играет чемпион Европы с чемпионом Америки? А допустим не чемпион Африки
+24
-15
+9
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣
Месси и так собрал всю коллекцию трофеев
Но арги красиво тогда уничтожили ЧЕ , а потом взяли кубок мира , показав всем где играет сильнейшая сборная
+12
-5
+7
Супер матч будет Аргентина Испания.это что-то.
+8
-2
+6
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Странно,что ваш Винисиус не выиграл этот полудворовый турнир
+8
-3
+5
Ответ Moscwow
Наш Милитао выиграл
Напомни, сколько "ваш" Милитао, сыграл игр за реал, прежде чем выиграть Копу?
+5
-1
+4
Ответ Moscwow
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Ага, а зачем третья команда из группы на Евро в плов выходить начала, для Рона спецом?
И как бы без трофеев со сборной, в финалиссиме не сыграть.
Серебро и золото ЧМ.
Бронза, три серебра, и два золота Копы.
Золото молодежного ЧМ.
Золото Олимпиады.
И без финалиссимы всё норм у Месси в сборной.
+8
-4
+4
Ответ Дядя ТУРА
Зачем нужен этот матч я не понимаю? Почему играет чемпион Европы с чемпионом Америки? А допустим не чемпион Африки
Предположу, что чемпион Африки никому не интересен и зрителям прежде всего в большинстве своём, но и в финансовом плане конечно тоже, поэтому между собой играют самые топовые команды из самых популярных в футбольном смысле географических регионов мира!
+5
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+3
Ответ Born is the King
Когда сборные/клубы сами договориваются об условиях проведения матча то это товарищеский матч. Если такие игры считать официальными , то Тоттенхэм самый титулованный клуб в истории футбола
не клубы/сборные договариваются, а УЕФА и КОНМЕБОЛ. ФИФА потому и ныла весь год, что между континентальный такой мини турнир создали без их участие.. включили обиженку, и сделали турнир неофициальным) хотя даже если этот турнир посчитают официальным,что от этого изменится? у УЕФА суперкубки всякие есть, и у лиг тоже свои.. от этого трофеи никому не жарко и не холодно. обычный проходной, и выставочный турнир после успешного выступления в основном турнире
+5
-2
+3
Ответ Алесио Петровичиньо
Тогда такого турнира не было, не надо врать
ты вчера что ли родился?! финалссима была и в 20 веке, потом отменили и создали кубок конфедерации, где участвовали все чемпионы своих континентов. так вот, в 2017 проводили последний кубок конфедерации и там Чили в полуфинале сыграли с португалией, а в финале проиграли немцам
после уже отменили этот КФ, а УЕФА с КОНМЕБОЛом решили возродить старый турнир и назвали финалиссимой
+3
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Ответ Человек1991
Можно в перерыве сезона в марте например сыграть этот великий матч СуперФинал : Аргентина - Испания . Месси, Альварес, Лаутаро - Ольмо, Ямаль, Нико.
3 на 3. Без вратарей. Пусть ещё в квадрат сыграют на асфальте
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к тому времени полсостава может поменяться, не совсем честно к игрокам будет
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Аргентинцы боятся
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Ответ TAGAY
ооо, Ортего! ты живой?! я тебя помню еще со времен чемпа) ты там "уничтожал" фанатов криро сo статистикой) приятно,удивлен
Привет!
Сейчас уже редко пишу, надоело:)
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Ответ as009595@icloud.com
Никому не нужный турнир,
Извините, поправочка, не нужный матч
0
0
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Ответ as009595@icloud.com
Никому не нужный турнир,
Извините, поправочка, не нужный матч
0
0
0
Ответ as009595@icloud.com
Никому не нужный турнир,
Авейруфилы заныли.. А-ха-ха-ха.. 🤣
0
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Ответ Дядя ТУРА
3 на 3. Без вратарей. Пусть ещё в квадрат сыграют на асфальте
Вот к чему Вы это пишите, неужели самому не интересно посмотреть такой матч?
Официальная Лига наций смотрибельней?
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Ответ Человек1991
Можно в перерыве сезона в марте например сыграть этот великий матч СуперФинал : Аргентина - Испания . Месси, Альварес, Лаутаро - Ольмо, Ямаль, Нико.
☝️➕👍
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Ответ as009595@icloud.com
Никому не нужный турнир,
Извините, поправочка, не нужный матч
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Ответ Vinnipukh Vinni
То есть ты заранее считаешь, что Испания проиграет?
я заранее считаю, что это товарняк.

"ФИФА приравняла Финалиссиму к товарищескому матчу

ФИФА начислила 10 очков рейтинга сборной Аргентины за победу в турнире. Столько же баллов дают за выигрыш в товарищеском матче."

https://www.championat.com/football/news-4735205-fifa-priravnyala-finalissimu-k-tovarischeskomu-matchu.html
+2
-2
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Ответ Дядя ТУРА
Зачем нужен этот матч я не понимаю? Почему играет чемпион Европы с чемпионом Америки? А допустим не чемпион Африки
Бабки
Но решение простое.
Все сборные перед ЧМ проводят 2-3 контрольные игры.
Можно один из таких слотов под контрольную игру провести Финалиссиму
Получится что ЧМ начинается с финала 2 лучших сборных предыдущего 4 летия
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Ответ Дядя ТУРА
Зачем нужен этот матч я не понимаю? Почему играет чемпион Европы с чемпионом Америки? А допустим не чемпион Африки
Мемси стату нагонять
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Ответ Дядя ТУРА
Зачем нужен этот матч я не понимаю? Почему играет чемпион Европы с чемпионом Америки? А допустим не чемпион Африки
Или Антаркттда или Австралия?
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Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Всемирный заговор против кринжеботов
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-1
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Ответ Moscwow
Это как болеть одновременно за Барсу, Сити, ПСЖ, Майами, Испанию, Аргентину, авось кто-нибудь из них что-нибудь да выиграет 🤣🤣🤣
Ты так болеешь?
Я последние годы вообще ничего не смотрю, кроме Барсы и Аргов.
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Ответ Moscwow
Столько же, сколько ваш Месси за барсу в сезон, когда был чемпионат мира 22
Он тогда уже за Псж играл 🤡
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Ответ Moscwow
Столько же, сколько ваш Месси за барсу в сезон, когда был чемпионат мира 22
А, ну да, это же тоже самое, а то что до этого он полжизни провел в Барсе, побил все рекорды клуба, был капитаном и лидером, это как бы не щитова:)
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