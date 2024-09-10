Финалиссима между Аргентиной и Испанией может пройти в марте 2026-го. Скалони сомневается, что матч можно провести в 2025-м из-за плотного календаря

Лионель Скалони сомневается, что Финалиссима-2025 состоится.

В матче между победителями Кубка Америки-2024 и Евро-2024 Аргентина встретится с Испанией. Ранее сообщалось, что игра может пройти в США летом 2025 года.

«Не знаю, будет ли матч сыгран. Следующий год, вероятно, будет тяжелым, судя по тому, что я знаю о календаре – особенно для , которая до ноября будет играть в отборе на чемпионат мира. Не думаю, что в следующем году будет возможно [проведение Финалиссимы].

Посмотрим, будут ли [организаторы] искать свободный слот, потому что в таких случаях приходится играть между матчами, но я не представляю, как это будет. До этого еще очень далеко, и я не думаю об этом. У меня просто есть информация – посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Как передает Mundo Albiceleste со ссылкой на журналиста Гастона Эдула, может быть перенесена на март 2026 года – при этом страна и стадион проведения матча пока неизвестны. Отметим, что в том же году пройдет чемпионат мира.