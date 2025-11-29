Агуэро о форме Салаха: «Один игрок не может все сделать сам, на него влияет не лучшая игра «Ливерпуля» на старте сезона. Но никогда не сомневайтесь в великих бомбардирах»

Серхио Агуэро: не сомневайтесь в Салахе.

Серхио Агуэро вступился за Мохамеда Салаха , неудачно начавшего этот сезон.

«Никогда не сомневайтесь в великих бомбардирах. У Салаха прекрасная статистика, и я уверен, что он поймает ритм.

Думаю, на него повлияла не лучшая игра «Ливерпуля » на старте сезона, а один футболист не может сделать все в одиночку», – отметил экс-форвард «Манчестер Сити» в интервью Stake,