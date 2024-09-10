Ташуев о тактике: «Моя схема называется «круглый мяч», или 2-3-3-2. Это микс игровых вариаций «Байера», «Ман Сити» и Германии. Я постоянно совершенствуюсь»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев тактика Футбол

Сергей Ташуев высказался о собственной схеме «круглый мяч».

Ранее тренер возглавил «Ахмат».

– Какой команда должна стать под вашим началом с учетом того, что она с начала года играет в вариации с тремя центральными защитниками, к использованию которой вы ранее не прибегали?

– Информации об этом мало, но в первой моей команде, коей была буденновская «Дружба», я использовал схему 3-5-2. Мне давно знакома такая вариация, особенного в этом нет.

Но у меня есть свои наработки: моя схема называется «круглый мяч», или 2-3-3-2. Это микс из игровых вариаций, которые используют леверкузенский «Байер», «Манчестер Сити» и сборная Германии.

Я постоянно совершенствуюсь и, когда я пришел в «Факел» и поменял схему, все испугались, так как команда всегда играла с тремя центральными защитниками. Но, играя с двумя центральными защитниками, мы были в числе тех, кто меньше всех пропускал.

Поэтому количество игроков в обороне – не самое главное, важно правильно расставить команду, а также, чтобы она была хорошо физически готовой. Будем и дальше совершенствоваться и, возможно, использовать различные модификации. Главное нам начать выигрывать, – сказал Ташуев.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ташуев просто адаптировал схему Смородской: в защите поуже - и в атаке тоже поуже
+24
-1
+23
Гвардиоле стоило стать тренером хотя бы для того, чтобы его идеи использовал великий Ташуев!
+14
-1
+13
Выходит тогда, что 4-4-2 — квадратный мяч?
+9
-1
+8
Ответ Александра Дежина
звучит смешно, но вообще при Ташуеве некоторое количество матчей в Факеле была настоящая магия, как будто игрокам по 5 единиц рейтинга прибавили, приятно было смотреть. потом, правда, одни поражения пошли
просто мана закончилась, видимо :)
+4
0
+4
Все называют это бэками, а я называю это два плюса (с) - Максим Доши
+2
0
+2
В общем, Ташуев, это что-то среднее между Гвардиолой, Клоппом и Моуринью, но ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше...
+2
0
+2
звучит смешно, но вообще при Ташуеве некоторое количество матчей в Факеле была настоящая магия, как будто игрокам по 5 единиц рейтинга прибавили, приятно было смотреть. потом, правда, одни поражения пошли
+2
0
+2
ребята, после перерыва перестраиваемся со схемы "мяч круглый" на "поле ровное"!
+2
0
+2
Вообще-то, схему «круглый мяч» изобрёл Мостовой. Это даже не схема, а целая игровая концепция, куда также входят модули «ровное поле» и «давно всё придумано»
+2
0
+2
Ага. Заметно. Всё дольше и дольше как классный тренер задерживаешься в командах))
+2
0
+2
Ташуева вернули чтоль в Ахмат? А я где был - опять в запое чтоль?
+1
0
+1
твоя тактика называется пол годика потерпеть, неустойку получить и ладоши чилить
+1
0
+1
Я постоянно совершенствуюсь , поэтому и сидишь без работы каждые полгода
+1
0
+1
А если у вас вопросы, то звоните по номеру : « дуа дуа дуа -три- дуа дуа)
0
0
0
Интересно, какой микс придумает Мостовой
0
0
0
Очень весёлый мужчина . Еще при этом умудряется и деньги зарабатывать в профессиональном футболе....
0
0
0
С такой тактикой не грех в пердив вылететь
0
0
0
Ответ Noken
Выходит тогда, что 4-4-2 — квадратный мяч?
Клин.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий