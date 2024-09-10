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КХЛ. «Динамо» в гостях у «Лады», ЦСКА против «Сибири»

10 сентября пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ

Московское «Динамо» сыграет с «Ладой» на выезде, ЦСКА примет «Сибирь». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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