Топ-3 списка бомбардиров КХЛ заняли форварды 4-го звена ЦСКА – Абрамов, Соркин и Полтапов
Три хоккеиста ЦСКА лидируют в списке бомбардиров КХЛ.
ЦСКА обыграл «Сибирь» (8:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающие четвертого звена московской команды Виталий Абрамов, Максим Соркин и Прохор Полтапов принесли команде в общей сложности 10 набранных очков.
Абрамов (3+1) и Полтапов (1+3) набрали по четыре балла, Соркин отметился двумя результативными передачами.
На данный момент три хоккеиста лидируют в списке лучших бомбардиров лиги.
Абрамов возглавляет его с 9 баллами (5+4), Соркин находится на второй строчке с 7 баллами (3+4), Полтапов – на третьей также с 7 очками (2+5).
Далее идут хоккеисты с пятью баллами в активе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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