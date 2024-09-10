Топ-3 списка бомбардиров КХЛ заняли форварды 4-го звена ЦСКА – Абрамов, Соркин и Полтапов

Три хоккеиста ЦСКА лидируют в списке бомбардиров КХЛ.

ЦСКА обыграл «Сибирь» (8:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающие четвертого звена московской команды Виталий Абрамов , Максим Соркин и Прохор Полтапов принесли команде в общей сложности 10 набранных очков.

Абрамов (3+1) и Полтапов (1+3) набрали по четыре балла, Соркин отметился двумя результативными передачами.

На данный момент три хоккеиста лидируют в списке лучших бомбардиров лиги.

Абрамов возглавляет его с 9 баллами (5+4), Соркин находится на второй строчке с 7 баллами (3+4), Полтапов – на третьей также с 7 очками (2+5).

Далее идут хоккеисты с пятью баллами в активе.