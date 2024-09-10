Зарипов об избрании в Госсовет Татарстана: «Как спортсмен буду вовлечен в родную сферу. Постараюсь там принести пользу»
Данис Зарипов высказался после избрания в Госсовет Татарстана.
Пятикратный обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий «Ак Барса» прошел в Госсовет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
«Волнение, конечно, присутствовало. Для меня это новая глава в жизни. Конечно, будет непросто, но я готов делать новые шаги.
На 14 сентября у нас запланировано собрание, на котором в официальной форме будут озвучены дальнейшие планы.
Пока наши планы не сформированы. Нам нужно понять направление, в котором мы будем двигаться.
Думаю, что я как профессиональный спортсмен больше буду вовлечен в свою родную сферу. Постараюсь принести пользу именно там», – сказал Данис Зарипов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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