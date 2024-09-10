Лахиялов о молодежи в Дагестане: «Не скажу, что она становится менее религиозной, но много контрастов. Не могу понять, когда человек с бородой с сигаретой в руках»

Шамиль Лахиялов рассказал, что его удивляет в поведении дагестанской молодежи.

– Что происходит с молодежью в Дагестане, на ваш взгляд? Она становится менее религиозной?

– Не могу сказать, что менее религиозной. Но очень много контрастов. Молодежь может быть и религиозной, и многие вещи я не могу понять. Например, не могу понять, когда человек с бородой с сигаретой в руках. Надо определяться. Ты либо бороду сбрей, либо сигарету выкинь.

Не говорю, что причиной этого является туризм. Но констатирую, что такого стало очень много. В чем же причина? В какой момент местная молодежь свернула не туда? А то, что она свернула не туда – это однозначно. И как раз один из козырей футбольного клуба «Легион» – мы воспитываем молодежь в верном направлении, – сказал экс-игрок « », а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Лахиялов против туризма в Дагестане: «Так мы теряем свою самобытность – как горская республика. Каждый рубль покупает наши традиции и менталитет»

Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»