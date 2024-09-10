Лахиялов о молодежи в Дагестане: «Не скажу, что она становится менее религиозной, но много контрастов. Не могу понять, когда человек с бородой с сигаретой в руках»

Теги премьер-лига Россия Анжи Вторая лига Б Шамиль Лахиялов Матч ТВ Легион-Динамо религия Футбол

Шамиль Лахиялов рассказал, что его удивляет в поведении дагестанской молодежи.

–  Что происходит с молодежью в Дагестане, на ваш взгляд? Она становится менее религиозной?

–  Не могу сказать, что менее религиозной. Но очень много контрастов. Молодежь может быть и религиозной, и многие вещи я не могу понять. Например, не могу понять, когда человек с бородой с сигаретой в руках. Надо определяться. Ты либо бороду сбрей, либо сигарету выкинь.

Не говорю, что причиной этого является туризм. Но констатирую, что такого стало очень много. В чем же причина? В какой момент местная молодежь свернула не туда? А то, что она свернула не туда – это однозначно. И как раз один из козырей футбольного клуба «Легион» – мы воспитываем молодежь в верном направлении, – сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Лахиялов против туризма в Дагестане: «Так мы теряем свою самобытность – как горская республика. Каждый рубль покупает наши традиции и менталитет»

Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»

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60 комментариев
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Мура́д Гаджиали́евич Лахия́лов (1976 — 25 октября 2005) — один из лидеров группировки «Джамаат шариат». Один из организаторов серии терактов против милиционеров в Дагестане в 2003—2005 годах.

Зато брат этого футболиста был правоверным, сигареты не курил, бороду носил.
+107
-5
+102
А меня больше смущает как эти с бородой таксиста избивают до полусмерти или в Анапе парня. А с сигаретой он или без значения не имеет. Очень агрессивная публика, ходят в зал чтобы потом терроризировать население в составе группы. Никогда не видел их на день ВДВ или к фанатам чтобы прислали. Все больше парней с девушками задирают и убивают или делают инвалидами. А государство закрыло на это глаза! При Лужкове эти господа в Москве бы протянули минут 20 от вокзала до отделения милиции. Прописка просто была невозможна, а теперь Собянин нам кишлаки сделал из окраин Москвы. Был в Нахабино на выходных я офигел местных нет, детей нет, баб нет - Душанбе
+73
-9
+64
Первобытный строй какой то.
+40
-3
+37
с бородой должен быть с сигарой, всё верно
+27
-3
+24
Лахиялов возможно не в курсе как ведëт себя дагестанская молодëжь за пределами Дагестана. Сигареты это пустячëк, стрельба в людных местах, приставание к женщинам, пьянка, езда с запредельной скоростью по оживлëнным улицам и другие художества. А потом удивляются почему их так не любят.
+16
0
+16
Чувак открыто проповедует фундаментализм.
+13
0
+13
Ответ T622222
А меня больше смущает как эти с бородой таксиста избивают до полусмерти или в Анапе парня. А с сигаретой он или без значения не имеет. Очень агрессивная публика, ходят в зал чтобы потом терроризировать население в составе группы. Никогда не видел их на день ВДВ или к фанатам чтобы прислали. Все больше парней с девушками задирают и убивают или делают инвалидами. А государство закрыло на это глаза! При Лужкове эти господа в Москве бы протянули минут 20 от вокзала до отделения милиции. Прописка просто была невозможна, а теперь Собянин нам кишлаки сделал из окраин Москвы. Был в Нахабино на выходных я офигел местных нет, детей нет, баб нет - Душанбе
но терпеть будем в коментах)))
+12
-1
+11
Ответ Игорь Брага
Мура́д Гаджиали́евич Лахия́лов (1976 — 25 октября 2005) — один из лидеров группировки «Джамаат шариат». Один из организаторов серии терактов против милиционеров в Дагестане в 2003—2005 годах. Зато брат этого футболиста был правоверным, сигареты не курил, бороду носил.
Важный курица был.
+9
-1
+8
Как много сегодня этого бородача средневекового🤢🤮
+7
0
+7
Ответ DrunkGonzo
с бородой должен быть с сигарой, всё верно
С наЦваем
+8
-2
+6
Слишком много этого ваххабита в ленте новостей.
+9
-3
+6
Ну да, то ли дело брат Шамиля, вот он точно туда свернул. И хорошо бы и его последователи туда же сворачивали, в ад
+4
0
+4
Например, не могу понять, когда человек с бородой с сигаретой в руках
------------------------------------------
Это Фидель Кастро. С сигарой.
+4
0
+4
Что насчёт заводов по производству коньяка в Дагестане? Закрыть заводы надо или глаза на их существование?
+4
0
+4
В Дагестане кругом наркотики.Знакомая сына оттуда увезли от греха по дальше
+4
0
+4
Ответ T622222
А меня больше смущает как эти с бородой таксиста избивают до полусмерти или в Анапе парня. А с сигаретой он или без значения не имеет. Очень агрессивная публика, ходят в зал чтобы потом терроризировать население в составе группы. Никогда не видел их на день ВДВ или к фанатам чтобы прислали. Все больше парней с девушками задирают и убивают или делают инвалидами. А государство закрыло на это глаза! При Лужкове эти господа в Москве бы протянули минут 20 от вокзала до отделения милиции. Прописка просто была невозможна, а теперь Собянин нам кишлаки сделал из окраин Москвы. Был в Нахабино на выходных я офигел местных нет, детей нет, баб нет - Душанбе
В Нахабино бываю пару раз в неделю, не нужно не правду писать.
+3
0
+3
Ха-ха, этот правоверный мусульманин, образец морали, осуждающий неправильных туристов и молодёжь, свою сознательную жизнь провёл вокруг полуобнаженных в шортах мужиков, которые бегали за одним мячем. И его это как-то не смущало...
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Ответ DrunkGonzo
с бородой должен быть с сигарой, всё верно
Не не с сигарой, это кубинец Кастро с сигарой гонял, то же с бородой. С косяком наверное должен быть.
+4
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Интеллигентные* Дагестанцы в Москве, пьют ,курят, грабят>
+2
0
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Ответ T622222
А меня больше смущает как эти с бородой таксиста избивают до полусмерти или в Анапе парня. А с сигаретой он или без значения не имеет. Очень агрессивная публика, ходят в зал чтобы потом терроризировать население в составе группы. Никогда не видел их на день ВДВ или к фанатам чтобы прислали. Все больше парней с девушками задирают и убивают или делают инвалидами. А государство закрыло на это глаза! При Лужкове эти господа в Москве бы протянули минут 20 от вокзала до отделения милиции. Прописка просто была невозможна, а теперь Собянин нам кишлаки сделал из окраин Москвы. Был в Нахабино на выходных я офигел местных нет, детей нет, баб нет - Душанбе
никогда не видел что бы православные дружины накрывали бандосов (хотя бы с кавказа)
постоянно каких то додиков прессуют толпой (аки абу бандиты)
как думаешь, в чём же дело?))))
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+2
Ну да, а вот если со взрывчаткой...
+2
0
+2
Ну да, а то что вы бухаете неплохо, это другое
+2
0
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Чего-то он совсем закапывает себя таким интервью, надо, наоборот, интегрироваться. А то молодежь не та, туризм не нравится, то не то, это не то
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Я так понимаю, что спортс завёл эту тему с Лахияловым, чтобы побесить людей и собрать кучу комментиков.
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Как будто меньшая религиозность молодежи - это что-то плохое
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Лахиялов возможно не в курсе как ведëт себя дагестанская молодëжь за пределами Дагестана. Сигареты это пустячëк, стрельба в людных местах, приставание к женщинам, пьянка, езда с запредельной скоростью по оживлëнным улицам и другие художества. А потом удивляются почему их так не любят.
все кроме пьянства тут не порицается в Исламе.
+1
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А он в Тегеране был интересно?
+1
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Тем более не понимаю, когда без бороды, но и без сигареты.
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странно, вот мне как то все равно менее религиозна молодежь или нет
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Ответ OnlyDendy
А он в Тегеране был интересно?
там шииты. С ними у него сложнее, чем с мужчинами в шортиках.
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