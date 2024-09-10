Лахиялов о молодежи в Дагестане: «Не скажу, что она становится менее религиозной, но много контрастов. Не могу понять, когда человек с бородой с сигаретой в руках»
Шамиль Лахиялов рассказал, что его удивляет в поведении дагестанской молодежи.
– Что происходит с молодежью в Дагестане, на ваш взгляд? Она становится менее религиозной?
– Не могу сказать, что менее религиозной. Но очень много контрастов. Молодежь может быть и религиозной, и многие вещи я не могу понять. Например, не могу понять, когда человек с бородой с сигаретой в руках. Надо определяться. Ты либо бороду сбрей, либо сигарету выкинь.
Не говорю, что причиной этого является туризм. Но констатирую, что такого стало очень много. В чем же причина? В какой момент местная молодежь свернула не туда? А то, что она свернула не туда – это однозначно. И как раз один из козырей футбольного клуба «Легион» – мы воспитываем молодежь в верном направлении, – сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.
Лахиялов против туризма в Дагестане: «Так мы теряем свою самобытность – как горская республика. Каждый рубль покупает наши традиции и менталитет»
Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»
Зато брат этого футболиста был правоверным, сигареты не курил, бороду носил.
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Это Фидель Кастро. С сигарой.
постоянно каких то додиков прессуют толпой (аки абу бандиты)
как думаешь, в чём же дело?))))