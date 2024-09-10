Вратарь «Динамо» Миска без помех пропустил шайбу, не поймав ее в ловушку после броска Попугаева

Хантер Миска пропустил курьезную шайбу в матче с «Ладой».

«Динамо » проиграло тольяттинскому клубу (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Американский вратарь появился на льду по ходу встречи, заменив Максима Моторыгина, который пропустил четыре шайбы.

В начале третьего периода Миска не справился с броском Никиты Попугаева с правого фланга, не удержав шайбу в ловушке.

Миска ранее сыграл в матче против «Куньлуня» (1:3), отразив 18 из 20 бросков.