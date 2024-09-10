Украина выиграла 1 из 5 последних матчей и дважды подряд уступила
Сборная Украины потерпела второе поражение подряд.
Сегодня команда Сергея Реброва уступила Чехии (2:3) в Лиге наций. 7 сентября она была обыграна Албанией (1:2).
Начиная с 17 июня украинцы одержали лишь одну победу – над Словакией на Евро-2024. Также у них три поражения и одна ничья.
11 октября сборная Украины встретится с командой Грузии.
К побегу 35-летний украинский голкипер Денис Шелихов, бывший игрок "Днепра" и "Волыни" тщательно готовился и тренировался переплывать реку с ластами.
Выбрал свободную Белоруссию, всё правильно сделал!
А если по теме - давно пора его снимать. Понятно, что норм тренера им не привезти, но вполне можно поискать и местных.
Только этим же всем заняться нужно...
Я все понимаю, что в спортивном и не только руководстве Украины футбол сейчас явно не наверху приоритетных задач, но делать-то надо что-то.
А то как попиариться на сборной в моменты успехов - так все друг друга расталкивают, вы наше лицо страны в непростые времена и тд и тп, а когда нужно решения принимать - так поражение всегда сирота
Я даже после Евро не призывал его гнать, дал еще шанс на исправление ошибок
но нет, упертый как баран, еще и хамит и быкует теперь на прессухах в лучших традициях Стаса
в клубе мб еще было бы время исправить, но сборная - не его совсем. "не шмогла"