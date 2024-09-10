Украина выиграла 1 из 5 последних матчей и дважды подряд уступила

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Чехии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Украины потерпела второе поражение подряд.

Сегодня команда Сергея Реброва уступила Чехии (2:3) в Лиге наций. 7 сентября она была обыграна Албанией (1:2).

Начиная с 17 июня украинцы одержали лишь одну победу – над Словакией на Евро-2024. Также у них три поражения и одна ничья.

11 октября сборная Украины встретится с командой Грузии.

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34 комментария
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Бывший вратарь сборной Украины U-21 переплыл Тису и теперь играет за белорусский "Славия-Мозырь".
К побегу 35-летний украинский голкипер Денис Шелихов, бывший игрок "Днепра" и "Волыни" тщательно готовился и тренировался переплывать реку с ластами.
Выбрал свободную Белоруссию, всё правильно сделал!
+38
-17
+21
Надеюсь Грузия примет окончательное решение вопроса в ближайшем матче по этой недосборной
+28
-10
+18
Украина давно стала синонимом слова позор, сборная по футболу не исключение.
+17
-7
+10
Ответ Николай Бойко
Бывший вратарь сборной Украины U-21 переплыл Тису и теперь играет за белорусский "Славия-Мозырь". К побегу 35-летний украинский голкипер Денис Шелихов, бывший игрок "Днепра" и "Волыни" тщательно готовился и тренировался переплывать реку с ластами. Выбрал свободную Белоруссию, всё правильно сделал!
Интересно сколько тут ухилянтов среди минусующих всех хохликов)
+18
-8
+10
ЗРАДА!!!😡😡😡
+13
-4
+9
Ответ Tatykirr
Интересно сколько тут ухилянтов среди минусующих всех хохликов)
Все, у оставшихся в неньке проблемы со светом бгг
+12
-5
+7
Как вообще эта сборная террористов допускается к турнирам под эгидой УЕФА!
+8
-2
+6
Не перемога выходит
+11
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Главное их поражение ещё впереди
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Сан-Марино будет посильнее Украины!
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Украина просто мертвая сборная...
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Да кому она нужна эта украина
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Ответ Зелёный гопник
Сан-Марино будет посильнее Украины!
У Сан-Марино уже и ВВП побольше, чем у Украины будет, наверное))
+11
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Ответ Трент Резнор
Главное их поражение ещё впереди
хорошо и тонко сказал! Браво 👏
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Ответ Трент Резнор
Главное их поражение ещё впереди
Чет пока не особо оно близко. Пока стороны лбами не расшибутся 0 в 0, походу, так и будет. Производители оружия радостно считают профиты.
+1
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Тцк ждёт в аэропорту ухилянтов.
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Почему Ребров еще главный? Такую команду так бездарно сливать - это талант.
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Спасибо братьям албанцам и чехам 👍♥️
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а шо таки?а?)
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повышение в классе в группу С?
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Ответ Гномович!
ИПСО, на телемарафоне сб. Украины потужно выиграла 5-0.
Вообще-то, это только первый тайм))
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Ответ Jrue4
Похоже, Ребров окончательно поплыл. Уже не выплывет. По хорошему пора искать нового тренера, но большой вопрос, уволит ли кореша Шева. Ну, только если вдруг сам не захочет вернуться и совмещать две должности) Грустно все это, конечно P. S. специально для уважаемой администрации Вот, написал комментарий про футбол, без политических провокаций, как и просили А то что пишут в топовых комментариях и никто даже не думает за это банить - это, я так понимаю, ни разу не политические провокации?
Не, это другое))
А если по теме - давно пора его снимать. Понятно, что норм тренера им не привезти, но вполне можно поискать и местных.
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Ответ Boss Boss_1116152399
Не, это другое)) А если по теме - давно пора его снимать. Понятно, что норм тренера им не привезти, но вполне можно поискать и местных.
Да проблема в том, что "кто его снимет - он же памятник". Так-то и иностранца не вижу большой проблемы привезти - в Шахтере после 2022 уже сменилось несколько тренеров, и ни одного местного. А тренеру сборной даже жить в Украине не обязательно - матчи все равно играют в Европе, можно даже не приезжать, а просмотры игр УПЛ поручить местным помощникам.
Только этим же всем заняться нужно...
Я все понимаю, что в спортивном и не только руководстве Украины футбол сейчас явно не наверху приоритетных задач, но делать-то надо что-то.
А то как попиариться на сборной в моменты успехов - так все друг друга расталкивают, вы наше лицо страны в непростые времена и тд и тп, а когда нужно решения принимать - так поражение всегда сирота
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Ответ DEMETRIOUS JOHNSON
И вот "это" смеётся над играми с Вьетнамом?
Прости, а ты серьезно сравниваешь даже Албанию (не говоря уже о Чехии) с Вьетнамом? Или чисто ради тупого троллинга и плюсиков написал?
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Ответ Boss Boss_1116152399
Почему Ребров еще главный? Такую команду так бездарно сливать - это талант.
Ну попробовать объективно стоило - Киев и Ференцварош у него были классные
Я даже после Евро не призывал его гнать, дал еще шанс на исправление ошибок
но нет, упертый как баран, еще и хамит и быкует теперь на прессухах в лучших традициях Стаса
в клубе мб еще было бы время исправить, но сборная - не его совсем. "не шмогла"
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Опять удар в псину, а ведь чехи братья нашей неньки((
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