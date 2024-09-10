Украина выиграла 1 из 5 последних матчей и дважды подряд уступила

Сборная Украины потерпела второе поражение подряд.

Сегодня команда уступила (2:3) в наций. 7 сентября она была обыграна Албанией (1:2).

Начиная с 17 июня украинцы одержали лишь одну победу – над Словакией на Евро-2024. Также у них три поражения и одна ничья.

11 октября сборная встретится с командой Грузии.