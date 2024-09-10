Роналду о «Реале»: «Лучший клуб в истории футбола. Большинство говорит: «Им повезло в ЛЧ», – но они не суетятся под давлением, потому что готовы к нему»
Криштиану Роналду назвал «Реал» лучшим клубом в истории футбола.
– Что думаешь об их прошлом сезоне?
– «Реал» выглядит очень хорошо. Эта команда не cуетится под давлением. Поэтому большинство людей говорит: «А, им повезло в Лиге чемпионов». Нет, им не повезло. Они подготовлены к таким моментам.
У «Бернабеу» иная аура, понимаешь? Другая энергетика. Когда большие команды приезжают туда, они забивают один гол, 85-я, 90-я минута – давление огромно.
Для меня это лучший клуб в истории футбола, – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.
и удаление Буффона было очевидным, он наехал на судью, за то что тот поставил очевидный пенальти для всех, у кого работают глаза и мозг
Да, периодически бывает некоторый спад, но это футбол.
Я, кстати, не болельщик Реала, если что.
2 лч за три года.
Роналду после ухода из Реала успел в ЛЕ поиграть и не взять ни одного большого трофея.