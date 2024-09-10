Роналду о «Реале»: «Лучший клуб в истории футбола. Большинство говорит: «Им повезло в ЛЧ», – но они не суетятся под давлением, потому что готовы к нему»

Криштиану Роналду назвал «Реал» лучшим клубом в истории футбола.

– Что думаешь об их прошлом сезоне?

– « » выглядит очень хорошо. Эта команда не cуетится под давлением. Поэтому большинство людей говорит: «А, им повезло в чемпионов». Нет, им не повезло. Они подготовлены к таким моментам.

У «Бернабеу» иная аура, понимаешь? Другая энергетика. Когда большие команды приезжают туда, они забивают один гол, 85-я, 90-я минута – давление огромно.

Для меня это лучший клуб в истории футбола, – сказал в беседе с на своем ютуб-канале.