Роналду о «Реале»: «Лучший клуб в истории футбола. Большинство говорит: «Им повезло в ЛЧ», – но они не суетятся под давлением, потому что готовы к нему»

Теги Рио Фердинанд Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду назвал «Реал» лучшим клубом в истории футбола.

– Что думаешь об их прошлом сезоне?

– «Реал» выглядит очень хорошо. Эта команда не cуетится под давлением. Поэтому большинство людей говорит: «А, им повезло в Лиге чемпионов». Нет, им не повезло. Они подготовлены к таким моментам.

У «Бернабеу» иная аура, понимаешь? Другая энергетика. Когда большие команды приезжают туда, они забивают один гол, 85-я, 90-я минута – давление огромно.

Для меня это лучший клуб в истории футбола, – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.

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64 комментария
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+40
Забавно, что Реал опережал Барсу на 7 ЛЧ, пришло золотое поколение Барсы с Месси, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике, Алвесом, Бускетсом, Неймаром, Суаресом, и теперь Реал опережает Барсу на 10 лч)
+42
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+30
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
а как насчёт голов Баварии в том матче? как насчёт пенки в первой игре? как насчёт того, что Видаль переиграл лишних минут 40? Баварии не должно было быть в овертайме

и удаление Буффона было очевидным, он наехал на судью, за то что тот поставил очевидный пенальти для всех, у кого работают глаза и мозг
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+24
factos
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+15
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Так ты уже начал)
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Реал действительно лучший клуб в истории футбола. По крайней мере послевоенной истории.
Да, периодически бывает некоторый спад, но это футбол.
Я, кстати, не болельщик Реала, если что.
+14
-4
+10
Ответ Alex Rhea
Забавно, что Реал опережал Барсу на 7 ЛЧ, пришло золотое поколение Барсы с Месси, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике, Алвесом, Бускетсом, Неймаром, Суаресом, и теперь Реал опережает Барсу на 10 лч)
Да, это один из самых вдохновляющих и мотивирующих сюжетов в истории спорта
+11
-3
+8
Лучший футболист в истории красиво отозвался о лучшем клубе в истории👍
+10
-4
+6
Ответ Илья Мурашов
Мне тут говорили, что Месси повезло, что он родился в стране, которая до него выиграла всё, так что ему было легко выиграть ЧМ и КА. А вот Роналду выиграл Евро с сборной, которая толком на турниры до него не попадала. Вопрос: Роналду тоже повезло с клубом, который до него выиграл 9 ЛЧ и после еще 2 ЛЧ взял? Значит ли, что Месси добился большего, выиграв 4 ЛЧ с клубом, который до него имел всего 1 ЛЧ, а после даже в плей-офф не попадал?
Можно смело говорить, что без Месси Барса взяла 2 ЛЧ, ибо в 2006 Месси в плей-офф даже не играл)
+11
-5
+6
Ответ Виктор Никитин
а как насчёт голов Баварии в том матче? как насчёт пенки в первой игре? как насчёт того, что Видаль переиграл лишних минут 40? Баварии не должно было быть в овертайме и удаление Буффона было очевидным, он наехал на судью, за то что тот поставил очевидный пенальти для всех, у кого работают глаза и мозг
Какой смысл объяснять хейтерам? Ради таких даже на клавиатуру нажимать - слишком многое
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+5
Ответ Tristan...
И сколько Реал выиграл при золотом поколении Барсы? Даже при такой мощнейшей судейской поддержке зацепили всего одну чашку
У "золотого" поколения бчк был Негрейра,чудо что Реал хоть одну чашку зацепил)
+6
-3
+3
Самое смешное, что если бы умерил эго и остался в Реале, то добавил бы еще пару ЛЧ, обошел бы гормонала по ЗМ и остался бы в истории безоговорочным величайшим на все времена, а в итоге шесть бестолковых лет и достаточно бесславный конец в пустыне
+9
-6
+3
Ответ Виктор Никитин
а как насчёт голов Баварии в том матче? как насчёт пенки в первой игре? как насчёт того, что Видаль переиграл лишних минут 40? Баварии не должно было быть в овертайме и удаление Буффона было очевидным, он наехал на судью, за то что тот поставил очевидный пенальти для всех, у кого работают глаза и мозг
Да, да) все забывают, что судили отвратно в обе стороны.
+3
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+3
Ответ Alex Rhea
Можно смело говорить, что без Месси Барса взяла 2 ЛЧ, ибо в 2006 Месси в плей-офф даже не играл)
Месси играл в плей-офф в 2006, жалок как и твой кумир 😆
+7
-4
+3
Ответ Капибарбер
Без Нанимодрича 0 ЛЧ у пустынного
продолжай ныть
+5
-2
+3
Ответ Alexx109o
Самое смешное, что если бы умерил эго и остался в Реале, то добавил бы еще пару ЛЧ, обошел бы гормонала по ЗМ и остался бы в истории безоговорочным величайшим на все времена, а в итоге шесть бестолковых лет и достаточно бесславный конец в пустыне
У того Ювентуса были большие амбиции, да и состав позволял взять ЛЧ, нехватило чуток, вполне мог кбок и там взять. Ну а победу ЧМ, затмить тоже непросто)
+4
-1
+3
Ответ Alex Rhea
Можно смело говорить, что без Месси Барса взяла 2 ЛЧ, ибо в 2006 Месси в плей-офф даже не играл)
3 всё равно больше двух. Не считая кучи других трофеев. 35 трофеев у Месси за Барселону
+4
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Ответ Dmitry Konnov
спартак. москва лучший клуб в истории футбола
Конечно конечно
+1
0
+1
Ответ Tristan...
И сколько Реал выиграл при золотом поколении Барсы? Даже при такой мощнейшей судейской поддержке зацепили всего одну чашку
а Барса зацепила лишь 4 в принципе, когда Реал только за 11 последних сезонов выиграл 6
+4
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+1
Ответ Mark Hunt
- Реал лучшие в истории по трофеям. - Барса, образца 2008-2012, лучшая команда в истории футбола.
Эвребе и ко плюсуют
+2
-1
+1
Ответ Илья Мурашов
Мне тут говорили, что Месси повезло, что он родился в стране, которая до него выиграла всё, так что ему было легко выиграть ЧМ и КА. А вот Роналду выиграл Евро с сборной, которая толком на турниры до него не попадала. Вопрос: Роналду тоже повезло с клубом, который до него выиграл 9 ЛЧ и после еще 2 ЛЧ взял? Значит ли, что Месси добился большего, выиграв 4 ЛЧ с клубом, который до него имел всего 1 ЛЧ, а после даже в плей-офф не попадал?
Мы видим Реал без роналду - 2 ла лиги за три года. С роналду столько же за 9 лет.
2 лч за три года.
Роналду после ухода из Реала успел в ЛЕ поиграть и не взять ни одного большого трофея.
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Ответ Nike of FW
не суетятся под давлением ведь судья всегда поможет - последние примеры только из ЛЧ: Лейпциг и Бавария. Про чемпионат испании даже нечего говорить, достаточно посмотреть какой пенальти поставили на Вини в последнем матче.
То ли дело 12 игрок в матчах с ПСЖ и Челси
+3
-2
+1
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
плак плак
+2
-1
+1
Ответ Alexx109o
Самое смешное, что если бы умерил эго и остался в Реале, то добавил бы еще пару ЛЧ, обошел бы гормонала по ЗМ и остался бы в истории безоговорочным величайшим на все времена, а в итоге шесть бестолковых лет и достаточно бесславный конец в пустыне
Полагаю, много кто бы не отказался от такого "бесславного конца"
+2
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Та же Бавария никогда хуже Реала не играла в лч в матчах между ними.Пенальти непонятные,остановки,офсайды,удаления(Видаль),рука Марсело не в штрафной.Зачем помогать сильной команде?
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Комментарий удален модератором
Ответ войд
Теперь бчкнутые считают что Реал управляет варом)
Реал правит миром)
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Ответ SPAIN 2010
Забавно, что хейтеры в сине-гранатовой пижаме орали в один голос, типа введут ВАР и всё, Реалу больше не видеть ЛЧ никогда, а в итоге получилось...
Теперь бчкнутые считают что Реал управляет варом)
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Факты! Самый успешный, самый стабильный (в финансовом плане тоже) клуб мира! Футбольный Эверест, настоящая вершина!
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
вообще-то 20))
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