Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»

Шамиль Лахиялов рассказал о своих принципах воспитания детей.

– У вас же много детей. Сколько лет старшим из них?

– Старший в этом году в 11-й класс пойдет.

– Уже обсуждали с ними тему будущего? В том числе вопрос о том, придется ли уезжать из республики.

– Он как раз сейчас должен определяться, по какой линии двигаться. Может быть, к сожалению для меня, в спорте он себя не видит. Не исключаем вариант, что будет поступать в высшее учебное заведение в Москве или в другом городе.

– Вам немного грустно, что сыну придется уехать отсюда?

– Я в свое время уехал из Москвы обратно на Кавказ, так как боялся за нравственное воспитание своих детей. После этого говорил, что в Москву поеду, только когда дети у меня будут взрослые и сформировавшиеся – когда уже знают, что хорошо, а что плохо. Думаю, в 17-18 лет это уже сформировавшаяся личность, которую можно спокойно отпускать. Он уже знает, что можно, а что нельзя.

– Вы строгий отец?

– Я бы не сказал, что строгий. Но очень часто замечаю, что дети меня боятся. Я бы этого не хотел. Не знаю, почему так происходит. Не спрашивал у них об этом. Почему-то думают, что я строг. При этом не помню, чтобы я своих детей бил. Да, ругал. Но чтобы бить… Хорошо, когда достаточно словом решить все вопросы, – сказал бывший нападающий «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.