Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»
Шамиль Лахиялов рассказал о своих принципах воспитания детей.
– У вас же много детей. Сколько лет старшим из них?
– Старший в этом году в 11-й класс пойдет.
– Уже обсуждали с ними тему будущего? В том числе вопрос о том, придется ли уезжать из республики.
– Он как раз сейчас должен определяться, по какой линии двигаться. Может быть, к сожалению для меня, в спорте он себя не видит. Не исключаем вариант, что будет поступать в высшее учебное заведение в Москве или в другом городе.
– Вам немного грустно, что сыну придется уехать отсюда?
– Я в свое время уехал из Москвы обратно на Кавказ, так как боялся за нравственное воспитание своих детей. После этого говорил, что в Москву поеду, только когда дети у меня будут взрослые и сформировавшиеся – когда уже знают, что хорошо, а что плохо. Думаю, в 17-18 лет это уже сформировавшаяся личность, которую можно спокойно отпускать. Он уже знает, что можно, а что нельзя.
– Вы строгий отец?
– Я бы не сказал, что строгий. Но очень часто замечаю, что дети меня боятся. Я бы этого не хотел. Не знаю, почему так происходит. Не спрашивал у них об этом. Почему-то думают, что я строг. При этом не помню, чтобы я своих детей бил. Да, ругал. Но чтобы бить… Хорошо, когда достаточно словом решить все вопросы, – сказал бывший нападающий «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.
Воспитывайте детей так что "плохо" - это плохо не только у себя дома, но и в остальной стране. Тогда не нужно беспокоиться за их моральную устойчивость.
ещё вопрос с такой родственной связью, какое там нравственное воспитание будет
Тестостерона мало
😯
Непринятие всего из вне
Если ты мракобес, то это детей от тебя огородить нужно
А там значит нет внешней среды которая будет формировать их??? Ааа.. там что то невероятно нравственное и гуманистическое в воздухе ветает
🤡
-Дедушка, а у тебе никогда не было желания развестись с бабушкой-
У дедушки встают дыбом усы, плечи расправляются, он вскакивает и щёлкает кинжалом.
-Развестись - никогда !!!! Вот зарезать - было !!!-