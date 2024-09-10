Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Шамиль Лахиялов Матч ТВ Легион-Динамо Футбол

Шамиль Лахиялов рассказал о своих принципах воспитания детей.

– У вас же много детей. Сколько лет старшим из них?

– Старший в этом году в 11-й класс пойдет.

– Уже обсуждали с ними тему будущего? В том числе вопрос о том, придется ли уезжать из республики.

– Он как раз сейчас должен определяться, по какой линии двигаться. Может быть, к сожалению для меня, в спорте он себя не видит. Не исключаем вариант, что будет поступать в высшее учебное заведение в Москве или в другом городе.

– Вам немного грустно, что сыну придется уехать отсюда?

– Я в свое время уехал из Москвы обратно на Кавказ, так как боялся за нравственное воспитание своих детей. После этого говорил, что в Москву поеду, только когда дети у меня будут взрослые и сформировавшиеся – когда уже знают, что хорошо, а что плохо. Думаю, в 17-18 лет это уже сформировавшаяся личность, которую можно спокойно отпускать. Он уже знает, что можно, а что нельзя.

– Вы строгий отец?

– Я бы не сказал, что строгий. Но очень часто замечаю, что дети меня боятся. Я бы этого не хотел. Не знаю, почему так происходит. Не спрашивал у них об этом. Почему-то думают, что я строг. При этом не помню, чтобы я своих детей бил. Да, ругал. Но чтобы бить… Хорошо, когда достаточно словом решить все вопросы, – сказал бывший нападающий «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот бы все кавказцы, живущие в Москве, сделали бы так же и уехали к себе ...
+50
-6
+44
Какое же на Кавказе воспитание, если в любом другом российском регионе (не только в харамной Москве?) кавказцы регулярно влипают в грязные истории? Связанные с дикостью, агрессией и соотношением "десять на одного".

Воспитывайте детей так что "плохо" - это плохо не только у себя дома, но и в остальной стране. Тогда не нужно беспокоиться за их моральную устойчивость.
+22
-2
+20
Ответ Helge
Вот бы все кавказцы, живущие в Москве, сделали бы так же и уехали к себе ...
Почему-то когда чеченцы так говорили в 90х, вы так не говорили 🧐
+10
-2
+8
Мура́д Гаджиали́евич Лахия́лов (1976 — 25 октября 2005) — один из лидеров группировки «Джамаат шариат». Один из организаторов серии терактов против милиционеров в Дагестане в 2003—2005 годах.

ещё вопрос с такой родственной связью, какое там нравственное воспитание будет
+8
-1
+7
Ответ Андрей Кастуев
Какое же на Кавказе воспитание, если в любом другом российском регионе (не только в харамной Москве?) кавказцы регулярно влипают в грязные истории? Связанные с дикостью, агрессией и соотношением "десять на одного". Воспитывайте детей так что "плохо" - это плохо не только у себя дома, но и в остальной стране. Тогда не нужно беспокоиться за их моральную устойчивость.
Никакого воспитания и ни какой, прости господи, культуры на Кавказе не закладывают. Там есть лишь строгость в воспитании, приправленная исламом и родственными связями с осуждением «не таких как они». Как только у людей, воспитанных таким образом пропадает надзор — проявляется их истинное поведение.
+6
-1
+5
Ответ Helge
Вот бы все кавказцы, живущие в Москве, сделали бы так же и уехали к себе ...
Когда они тебе говорили "хорошо бы, чтобы русские уехали с наших территорий и с северного Кавказа вообще" мне кажется ты не особо был согласен, как и власти страны. Россия это федерация, которая включила в себя тем или иным способом много территорий. И все эти люди россияне, и когда ты им говоришь уезжай к себе, это проявление ксенофобии. Другое дело, что ты имеешь право требовать от всех приезжих в чужой монастырь со своим уставом не ходить и уважать местную культуру, ту или иную.
+13
-9
+4
Ох уж эти нравственно воспитанные и культурные Кавказцы)).Их воспитывают на Родине,они там тихие и культурные, но выезжая из Аула в Москву,куда то это все испоряется и начинается дичь.))
+6
-3
+3
Нравственное воспитание на Кавказе куда-то резко испаряется, как только они покидают Кавказ
+4
-1
+3
Ответ Иван Иванов
Причем здесь возраст и понимание, что хорошо, а что плохо? Если ты мракобес, то это детей от тебя огородить нужно А там значит нет внешней среды которая будет формировать их??? Ааа.. там что то невероятно нравственное и гуманистическое в воздухе ветает 🤡
Нет, там есть отсутствие культуры, поощрение религии и игра в традиционные ценности. На деле деле же, религия в данный момент среди большинства российских мусульман это шортсы с пророками из турции, текста в ватсапах, и шакальные фотки в инсте с цитатами из корана. А традиционные ценности — переделывать носы и зашивать кое-что, чтобы выйти замуж.
0
0
0
Ответ Хабиб Алонсо
Скажи это христианам тоже тогда. Особенно священникам. Или у них какая то другая борода?
У них жиденькая
Тестостерона мало
0
0
0
Ответ Hero-call
А ты вшей перестань в бороде гонять
Скажи это христианам тоже тогда. Особенно священникам. Или у них какая то другая борода?
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Ох уж эти нравственно воспитанные и культурные Кавказцы)).Их воспитывают на Родине,они там тихие и культурные, но выезжая из Аула в Москву,куда то это все испоряется и начинается дичь.))
Они могут в пи ар
0
0
0
Ответ StillInTheGame
Мура́д Гаджиали́евич Лахия́лов (1976 — 25 октября 2005) — один из лидеров группировки «Джамаат шариат». Один из организаторов серии терактов против милиционеров в Дагестане в 2003—2005 годах. ещё вопрос с такой родственной связью, какое там нравственное воспитание будет
Ого.. ты серьёзно? Это его родственник?
😯
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Мм... термин "ксенофобия" здесь будет уместен? Непринятие всего из вне
У меня вообще нет и никогда не было никакой ненависти к кому-либо. Как ты в моем комменте, где я описываю традиционные принципы воспитания на кавказе увидел ксенофобию — загадка.
0
0
0
Ответ Noken
Никакого воспитания и ни какой, прости господи, культуры на Кавказе не закладывают. Там есть лишь строгость в воспитании, приправленная исламом и родственными связями с осуждением «не таких как они». Как только у людей, воспитанных таким образом пропадает надзор — проявляется их истинное поведение.
Мм... термин "ксенофобия" здесь будет уместен?
Непринятие всего из вне
0
0
0
Ответ Helge
Вот бы все кавказцы, живущие в Москве, сделали бы так же и уехали к себе ...
Каждый сам волен выбирать место где будет проживать, не вам это решать
+1
-1
0
Причем здесь возраст и понимание, что хорошо, а что плохо?
Если ты мракобес, то это детей от тебя огородить нужно
А там значит нет внешней среды которая будет формировать их??? Ааа.. там что то невероятно нравственное и гуманистическое в воздухе ветает
🤡
0
0
0
А ты вшей перестань в бороде гонять
+1
-1
0
При этом не помню, чтобы я своих детей бил. Да, ругал. Но чтобы бить…

-Дедушка, а у тебе никогда не было желания развестись с бабушкой-
У дедушки встают дыбом усы, плечи расправляются, он вскакивает и щёлкает кинжалом.
-Развестись - никогда !!!! Вот зарезать - было !!!-
0
0
0
Так и запишем: за нравственностью - на Кавказ!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий