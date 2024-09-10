Ассоциация лыжных видов спорта Германии о лишении России золота Сочи-2014 в мужской эстафете: «Теперь наконец воцарились ясность и справедливость»

В Германии отреагировали на вердикт CAS по делу биатлониста Евгения Устюгова.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS ) отклонил апелляцию Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) по его делу о нарушении антидопинговых правил.

В 2020 году Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона. Были аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

Из-за этого мужская сборная России лишилась золота эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи . Команда Германии, которая в той гонке финишировала второй, поднялась на первую строчку.

Ассоциация лыжных видов спорта Германии (DSV) отреагировала на новость об отклонении апелляции Устюгова.

«Золото – 10 лет спустя! После четырех лет неопределенности CAS вынес окончательное решение: мужская эстафетная команда Германии в составе Эрика Лессера , Даниэля Бема , Арнда Пайффера и Симона Шемпа получит золотую олимпийскую медаль Сочи-2014.

После того, как российского спортсмена Евгения Устюгова уличили в употреблении допинга, последовала многолетняя судебная тяжба, которая, наконец, подошла к концу: российская эстафетная команда лишена олимпийской награды.

Для квартета DSV это двоякая новость. Потому что момент заслуженного ликования, эмоции, момент олимпийской победы остаются безвозвратно потерянными. Но, по крайней мере, теперь наконец воцарились ясность и справедливость.

Мы задним числом поздравляем наших мужчин с олимпийской победой и с нетерпением ждем еще многих честных (!) эстафетных моментов в будущем», – заявили в DSV.