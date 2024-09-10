Абрамов сделал хет-трик против «Сибири», набрав 4 очка во втором матче подряд. У форварда ЦСКА 9 баллов в 3 играх сезона

Виталий Абрамов сделал хет-трик в матче против «Сибири».

ЦСКА победил «Сибирь» (8:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий московской команды Виталий Абрамов забросил три шайбы в ворота соперника, отличившись на 3-й, 23-й и 42-й минутах.

Абрамов также отметился результативной передачей, тем самым набрав четыре очка во втором матче подряд. В прошлой встрече с «Адмиралом» (6:2) форвард набрал 2+2 за результативность.

В матче с «Сибирью» Абрамов также нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 12 минут и 28 секунд.

Таким образом, Абрамов записал на свой счет 9 (5+4) очков в трех матчах чемпионата и возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ .