Мостовой о трансфере Мангаша в «Спартак»: «Новые люди по-новому гребут и метут. Вот был посторонний человек – Абаскаль, он зачехлил в составе всех. А Дуарте был незаменимым»
Александр Мостовой высказался о трансфере Рикарду Мангаша в «Спартак».
Сегодня московский клуб объявил о подписании 26-летнего португальского защитника.
«На вопрос про переход Мангаша есть два ответа. То, о чем я постоянно говорю, – это все знают: когда приходят новые люди в руководство, то по-новому гребут и метут. Это уже вроде бы шестой трансфер «Спартака», но другое дело, что про футболиста толком никто не знает, в том числе и я, не видел его.
Но если красно-белые его купили, то за ним наверняка следили. Поэтому оценивать его трудно, но я почти уверен, что парень крепкий и нормальный. Здесь ничего удивительного нет: люди приходят, все же на трансферах зарабатывают.
Настолько ли важно усиление позиции левого защитника? У нас сейчас Рябчук слева играет, а Мангаш этот – парень тоже левоногий. Думаю, он застолбит место. От хорошего игрока никто не откажется, даже имея 20 футболистов.
Вот был этот посторонний человек – Абаскаль, он зачехлил в составе всех, а Дуарте, например, вообще был незаменимым. А сейчас по нему ничего неизвестно: в команде он или где-то еще. Так что такое бывает: купили и купили. Тем более у нас в руководстве два человека-португальца, и это весьма нормально приобретать игрока, с которым у них идет какое-то общение. Они же деньги должны зарабатывать – вот и зарабатывают», – сказал экс-игрок сборной России.
То — не волки кричат, зубы скаля.
Это наш дорогой Мостовой
Завывает на лик Абаскаля.
Может решил что сможет потроллить