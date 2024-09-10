Мостовой о трансфере Мангаша в «Спартак»: «Новые люди по-новому гребут и метут. Вот был посторонний человек – Абаскаль, он зачехлил в составе всех. А Дуарте был незаменимым»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Рябчук Рикарду Мангаш Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о трансфере Рикарду Мангаша в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 26-летнего португальского защитника. 

«На вопрос про переход Мангаша есть два ответа. То, о чем я постоянно говорю, – это все знают: когда приходят новые люди в руководство, то по-новому гребут и метут. Это уже вроде бы шестой трансфер «Спартака», но другое дело, что про футболиста толком никто не знает, в том числе и я, не видел его.

Но если красно-белые его купили, то за ним наверняка следили. Поэтому оценивать его трудно, но я почти уверен, что парень крепкий и нормальный. Здесь ничего удивительного нет: люди приходят, все же на трансферах зарабатывают.

Настолько ли важно усиление позиции левого защитника? У нас сейчас Рябчук слева играет, а Мангаш этот – парень тоже левоногий. Думаю, он застолбит место. От хорошего игрока никто не откажется, даже имея 20 футболистов.

Вот был этот посторонний человек – Абаскаль, он зачехлил в составе всех, а Дуарте, например, вообще был незаменимым. А сейчас по нему ничего неизвестно: в команде он или где-то еще. Так что такое бывает: купили и купили. Тем более у нас в руководстве два человека-португальца, и это весьма нормально приобретать игрока, с которым у них идет какое-то общение. Они же деньги должны зарабатывать – вот и зарабатывают», – сказал экс-игрок сборной России. 

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12 комментариев
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Невыносимо уже🤦🏻‍♂️
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По ночам раздаётся вой.
То — не волки кричат, зубы скаля.
Это наш дорогой Мостовой
Завывает на лик Абаскаля.
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Так-то оно так, не без того. А вот ежели случись чего — так оно тебе и пожалуста.
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Эта нейросеть начала повторяться ☹️
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У Мостового Абаскаль как камень в ботинке, только о нëм и талдычит. Может рыжий у него жену увëл?
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Не , мне кажется что теперь уже он угарает . До этого правда он его часто упоминал моросил , а последние два три дня уже неправдоподобно выглядят его комменты и вставление Абаскаля, наигранно
Может решил что сможет потроллить
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Бллллллл да сколько можно уже !! Абаскаль и абаскаль
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СВО п....
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да кто-то пишет за него комментарии просто)
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Амарал чтоль притащил? Уже по футбольным меркам не мальчик - 26 лет, в большой португальской тройке не играл, странный трансфер. Но "Спартак" хотя бы покупает кого-то в отличие от "Динамо".
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Он явно на контракте , даже Зарема реже про Зенит и Аморала говорит, ну невозможно везде Абаскаля вставлять
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