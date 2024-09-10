«Динамо» проиграло 2 из 3 матчей в сезоне КХЛ. Команда Кудашова уступила «Ладе» (3:6)
«Динамо» проиграло второй матч в сезоне КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова уступила «Ладе» (3:6) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Бело-голубые начинают сезон с двух поражений в трех встречах.
Прежде команда обыграла «Северсталь» (3:1), но проиграла «Куньлуню» (1:3).
«Динамо» продолжит чемпионат 12 сентября матчем против «Спартака».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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