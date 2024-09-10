«Динамо» проиграло 2 из 3 матчей в сезоне КХЛ. Команда Кудашова уступила «Ладе» (3:6)

«Динамо» проиграло второй матч в сезоне КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова уступила «Ладе» (3:6) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Бело-голубые начинают сезон с двух поражений в трех встречах.

Прежде команда обыграла «Северсталь» (3:1), но проиграла «Куньлуню» (1:3).

«Динамо» продолжит чемпионат 12 сентября матчем против «Спартака».