У Хамеса 7 ассистов и 2 гола в 8 последних матчах за Колумбию. Сегодня – 1+1 с Аргентиной

Теги Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Райо Вальекано Хамес Родригес квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Ерсон Москера Футбол

Хамес Родригес отметился двумя результативными действиями в матче с Аргентиной.

Полузащитник сборной Колумбии ассистировал Ерсону Москере на 25-й минуте игры в отборочном турнире ЧМ-2026, а на 60-й реализовал пенальти.

В 8 последних играх за национальную команду Хамес отдал 7 голевых пасов и забил 2 мяча. Подробно со статистикой новичка «Райо Вальекано» можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Колумбия хорош, потому что Хамес включился. Удачи ему и без травм. Мог забить с игры и ещё одну
голевую отдать, если бы не партнёры
+6
0
+6
Хамес человек увлекающийся. Нынче он увлекся футболом
+5
0
+5
Ответ Reims Start 2023
Если будет тащить везде и победит тоже, то почему бы нет?
Затащит в пятерку Вальекано :)
+5
-1
+4
Ну это ЗМ :)
+2
-2
0
В райо осталось зажечь перед пенсией
+1
-1
0
И ещё голевая аргам)
0
0
0
Просто восстал из пепла этим летом как феникс Хамес и жжёт, лишь бы без травм, за таким парнем наблюдать одно удовольствие.

Последняя десятка, последний романтик футбола остался.
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