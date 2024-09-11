У Хамеса 7 ассистов и 2 гола в 8 последних матчах за Колумбию. Сегодня – 1+1 с Аргентиной
Хамес Родригес отметился двумя результативными действиями в матче с Аргентиной.
Полузащитник сборной Колумбии ассистировал Ерсону Москере на 25-й минуте игры в отборочном турнире ЧМ-2026, а на 60-й реализовал пенальти.
В 8 последних играх за национальную команду Хамес отдал 7 голевых пасов и забил 2 мяча. Подробно со статистикой новичка «Райо Вальекано» можно ознакомиться здесь.
голевую отдать, если бы не партнёры
Последняя десятка, последний романтик футбола остался.