У Винисиуса нет голов и ассистов в 3 подряд матчах за сборную Бразилии. Вингер «Реала» забил 5 мячей в 35 играх за команду

У Винисиуса нет голов и ассистов в 3 подряд матчах за сборную Бразилии.

Вингер « » не отметился результативными действиями в матче квалификации ЧМ-2026 с (0:1).

Ранее 24-летний игрок не отличился в матчах Кубка Америки с Колумбией (1:1) и отбора ЧМ с Эквадором (1:0).

Всего в активе стало 35 матчей за сборную , в которых он забил 5 голов.