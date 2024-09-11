У Винисиуса нет голов и ассистов в 3 подряд матчах за сборную Бразилии. Вингер «Реала» забил 5 мячей в 35 играх за команду

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Парагвая по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Винисиус Жуниор Футбол

У Винисиуса нет голов и ассистов в 3 подряд матчах за сборную Бразилии.

Вингер «Реала» не отметился результативными действиями в матче квалификации ЧМ-2026 с Парагваем (0:1). 

Ранее 24-летний игрок не отличился в матчах Кубка Америки с Колумбией (1:1) и отбора ЧМ с Эквадором (1:0). 

Всего в активе Винисиуса Жуниора стало 35 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 5 голов. 

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14 комментариев
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Игроки Реала (Винисиус, Родриго, Эндрик) вне системы Анчелотти настолько ужасны, что их останавливает какой то полузащитник Интер Майами:)
+14
-2
+12
Ща прибежит клоун Jennings и скажет, что Вини все равно заслужил ЗМ

Если что, это не так
+9
-2
+7
Какая жалость для обезьянки 🙊
+10
-3
+7
Ответ Отец Абду
Игроки Реала (Винисиус, Родриго, Эндрик) вне системы Анчелотти настолько ужасны, что их останавливает какой то полузащитник Интер Майами:)
Не какой-то полузащитник, а крепкий игрок основы Майами)
Так что затенённым ещё повезло не проиграть крупно
+7
-1
+6
Анчелотти: "Это Золотой мяч "
Перес: "Согласен. Куплено"
+4
-1
+3
Уверен что обезянке купят или подарят золотой мяч.
+3
0
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Интересный факт:

Дебют Винисиуса в официальном матче за сборную состоялся ровно 5 лет назад (11.09.2019 против Перу). Получается, раз в год и Винисиус стреляет:)
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Что интересно, даже в этом матче винисиуса освистывали, хотя там почти все с обеих сторон чёрные. Это ж как его ненавидят
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Инопланетян обезьян в печальки
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Неужели Пересу хватит наглости сделать и этому... ЗМ?
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Ну просто если этот клоун лидер сборной Бразилии, то с этой сборной ничего хорошего не будет. Я не говорю счас про игроков уровня Роналдо или Ривалдо. Этот товарищ в подметки не годится и Неймару. Чисто продукт судейского мадридского политпроекта. И титулы его такие же липовые
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Легенда главный претендент за ЗМ
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Будущий обладатель ЗМ, хотя и не показывает яркой игры за сборную. А кто в этой сборной вообще норм играет?)
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Не обезян ,а Монстр!!!
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