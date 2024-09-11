У Винисиуса нет голов и ассистов в 3 подряд матчах за сборную Бразилии. Вингер «Реала» забил 5 мячей в 35 играх за команду
У Винисиуса нет голов и ассистов в 3 подряд матчах за сборную Бразилии.
Вингер «Реала» не отметился результативными действиями в матче квалификации ЧМ-2026 с Парагваем (0:1).
Ранее 24-летний игрок не отличился в матчах Кубка Америки с Колумбией (1:1) и отбора ЧМ с Эквадором (1:0).
Всего в активе Винисиуса Жуниора стало 35 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 5 голов.
Если что, это не так
Так что затенённым ещё повезло не проиграть крупно
Перес: "Согласен. Куплено"
Дебют Винисиуса в официальном матче за сборную состоялся ровно 5 лет назад (11.09.2019 против Перу). Получается, раз в год и Винисиус стреляет:)